HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Wajib Waspada, Pelatih Jepang Kirim Peringatan Serius ke Timnas Indonesia: Kami Ingin Cleansheet!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |17:24 WIB

Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
TOKYO – Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, kirim peringatan ke Timnas Indonesia jelang berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Dia menegaskan mengincar cleansheet alias kemenangan tanpa kebobolan saat melawan Timnas Indonesia nanti.

Tak ayal, Hajuime Moriyasu kini meracik taktik seciamik mungkin. Dia bertekad menjadikan pertandingan melawan Timnas Indonesia menjadi momentum bagi Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- untuk kembali meraih kemenangan. Sebab pada pertandingan sebelumnya, mereka ditahan imbang Australia (1-1).

Timnas Jepang

Moriyasu pun menegaskan Jepang tidak gentar walaupun lawan bermain dengan skema defensif sekalipun. Pelatih berusia 56 tahun itu mengirim peringatan serius kepada Timnas Indonesia menjelang laga mendatang.

“Meskipun lawan kami bermain sangat cerdas, kami akan bertarung lebih cerdas dan mengungguli mereka,” kata Moriyasu dikutip dari Nikkan Sports, Kamis (7/11/2024).

“Melawan lawan yang memperkuat pertahanannya, kami ingin menciptakan lebih banyak peluang dan mencetak gol daripada yang kami lakukan saat melawan Australia,” lanjutnya.

