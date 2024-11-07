Roberto Carlos Bocorkan Cara agar Timnas Indonesia Kalahkan Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Timnas Indonesia diberi tahu cara oleh Roberto Carlos untuk mengalahkan Jepang. (Foto: PSSI)

PESEPAKBOLA legenda asal Brasil, Roberto Carlos, membocorkan cara agar Timnas Indonesia mengalahkan Jepang di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat 15 November 2024 malam WIB. Pemilik tendangan kaki keras ini memberikan pesan tersirat kepada skuad Shin Tae-yong lewat video salah satu iklan minuman bersoda 22 tahun lalu.

Medio 2002, muncul iklan yang menampilkan Roberto Carlos sedang melawat ke Jepang. Bukan untuk berlibur, melainkan untuk membela Timnas Brasil di Piala Dunia 2002.

(Momen bocah Jepang membungkuk di hadapan Roberto Carlos. (Foto: TikTok/@m_supraja)

Saat berada di bandara, Roberto Carlos bertemu seorang bocah yang kemudian meminta tanda tangannya. Sebagai tanda terima kasih kepada Roberto Carlos, si bocah pun memberikan minuman kepadanya serta melakukan ojigi atau membungkuk.

Bagi orang Jepang, membungkuk di hapadan orang lain merupakan tanda hormat. Awalnya, Roberto Carlos agak bingung dengan apa yang dilakukan bocah Jepang tersebut.

Namun, setelah mencari tahu, Roberto Carlos baru paham ojigi merupakan tradisi yang biasa dijalankan orang Jepang. Karena itu, ketika melakoni pertandingan menghadapi Jepang di pertandingan sepakbola, Roberto Carlos mencoba melakukan ojigi.

Ketika hendak melakukan tendangan bebas, Roberto Carlos melakukan ojigi di hadapan para pagar betis yang berasal dari Jepang. Sontak, para pagar betis melakukan penghormatan balik alias juga melakukan ojigi kepada Roberto Carlos.