HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Timnas Indonesia yang Jadi Sorotan Media Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Preman Skuad Garuda!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |20:37 WIB
3 Pemain Timnas Indonesia yang Jadi Sorotan Media Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Preman Skuad Garuda!
Justin Hubner kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

3 pemain Timnas Indonesia yang jadi sorotan media Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Salah satunya adalah preman skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Diketahui, Timnas Indonesia akan melawan Jepang di matchday kelima Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat 15 November 2024 pukul 19.00 WIB.

Jepang sejatinya lebih diunggulkan dalam laga ini. Sebab, mereka tampil tangguh di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 sejauh ini. Jepang belum terkalahkan dengan mengemas 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Alhasil, mereka ada di puncak klasemen Grup C saat ini.

Kondisi berbeda dialami Timnas Indonesia. Mereka belum pernah menang sekalipun. Dari 4 laga yang dijalani, skuad Garuda mengemas 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Dengan raihan 3 poin, mereka ada di urutan kelima pada klasemen sementara babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 saat ini.

Meski begitu, Jepang ogah memandang remeh Timnas Indonesia. Sejumlah pemain pun diwaspadai mereka. Hal ini diungkap media Jepang, Nikkan Sports.

Berikut 3 pemain Timnas Indonesia yang jadi sorotan media Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026:

3. Calvin Verdonk

Calvin Verdonk

Salah satu pemain Timnas Indonesia yang jadi sorotan media Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah Calvin Verdonk. Dia memang jadi andalan Shin Tae-yong di skuad Timnas Indonesia sejak resmi dinaturalisasi pada 5 Juni 2024.

Calvin Verdonk memang bisa terus bermain apik. Dia tampil baik saat bertahan maupun saat membantu serangan skuad Garuda. Pemain NEC Nijmegen ini punya kecepatan dan ketepatan dalam memberikan umpan sehingga jadi ancaman lawan di sayap kiri.

"Banyak pemain Indonesia yang memiliki pengalaman mewakili Belanda di kelompok umur. Rekan setim Koki Ogawa di NEC Nijmegen, Verdonk, juga memperoleh kewarganegaraan Indonesia pada bulan Juni," tulis media Jepang, Nikkan Sports.

