HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Resmi! Mees Hilgers Tak Dibawa Pelatih FC Twente Lawan OGC Nice di Liga Europa 2024-2025 Buntut Cedera, Bisa Perkuat Timnas Indonesia?

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |19:44 WIB
Resmi! Mees Hilgers Tak Dibawa Pelatih FC Twente Lawan OGC Nice di Liga Europa 2024-2025 Buntut Cedera, Bisa Perkuat Timnas Indonesia?
Mees Hilgers resmi tak masuk daftar skuad FC Twente lawan OGC Nice. (Foto: FC Twente)
A
A
A

BINTANG Timnas Indonesia, Mees Hilgers, resmi tak dibawa pelatih FC Twente lawan OGC Nice di Liga Europa 2024-2025. Akankah Mees Hilgers bisa memperkuat Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi pada bulan ini?

Mees Hilgers dipastikan tak masuk daftar pemain FC Twente yang dibawa ke markas OGC Nice jelang berlaga di matchday keempat Liga Europa 2024-2025. Laga itu akan digelar di Stadion Allianz Riviera, Nice, pada Jumat 8 November 2024 pukul 00.45 WIB.

Mees Hilgers

Jelang laga itu, FC Twente memang telah merilis daftar pemain yang dibawa ke markas OGC Nice dalam unggahan di akun Instagram resminya. Mees Hilgers pun tak ada dalam daftar nama tersebut.

“Pemain yang dipiih untuk bepergian ke Nice,” tulis FC Twente dalam mengumumkan daftar skuadnya untuk melawan Nice, dikutip dari akun Instagram @fctwente, Rabu (6/11/2024).

"Hilgers, Steijn dan Unnerstall absen dari seleksi; Hilgers tidak fit, Steijn sakit, dan Unnerstall diskors setelah mendapat kartu merah melawan Lazio" lanjutnya.

