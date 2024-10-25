Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sumardji Beber Target Realistis Timnas Indonesia: Imbangi Jepang, Kalahkan Arab Saudi!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |12:29 WIB
Sumardji Beber Target Realistis Timnas Indonesia: Imbangi Jepang, Kalahkan Arab Saudi!
Timnas Indonesia ditargetkan imbang lawan Jepang dan menang menghadapi Arab Saudi (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI), Sumardji, mengungkapkan target realistis Timnas Indonesia di dua pertandingan FIFA Matchday November 2024. Ia mengatakan, Skuad Garuda harus bisa menang lawan Timnas Arab Saudi dan imbang dengan Timnas Jepang.

Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasukan Shin Tae-yong akan bersua dengan Jepang (15 November 2024) dan Arab Saudi (19 November 2024) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi (Foto: AFC)

Baca Juga:
baca_juga

Skuad Garuda ditargetkan mendapatkan empat poin dalam dua pertandingan tersebut. Caranya, kata Sumardji, Timnas Indonesia harus bisa meraih kemenangan melawan Arab Saudi dan minimal imbang dengan Jepang.

“Ya bicara target realistis harus dapat poin,” kata Sumardji kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Jakarta, dikutip pada Jumat (25/10/2024).

“Lawan Arab Saudi harus bisa menang karena home. Kalau lawan Jepang ya minimal seri,” sambung pria berkacamata itu.

Target ini dipasang setelah Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan sebelumnya. Diketahui, Thom Haye dan kolega tiga kali imbang melawan Timnas Arab Saudi (1-1), Timnas Australia (0-0), dan Timnas Bahrain (2-2).

Halaman:
1 2
      
