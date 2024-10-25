Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Lawan Mantan Pelatih Timnas Brasil Tite di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |11:49 WIB
Shin Tae-yong Lawan Mantan Pelatih Timnas Brasil Tite di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi?
Shin Tae-yong berpotensi menghadapi Tite bulan depan. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

SHIN Tae-yong melawan mantan pelatih Timnas Brasil, Tite, di laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi dalam lanjutan matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 19 November 2024 malam WIB? Menurut laporan media Arab Saudi Al Akhbar, ada lima pelatih yang sedang diprospek Federasi Sepakbola Arab Saudi (SAFF) untuk menggantikan Roberto Mancini yang baru saja dipecat.

Mereka ialah Herve Renard, Tite, Razvan Lucescu, Shamuska dan Ramon Diaz. Dari lima nama tersebut, nama Tite jelas yang paling besar.

Tite (tengah), 1 dari 5 calon pelatih Timnas Arab Saudi

(Tite (tengah), 1 dari 5 calon pelatih Timnas Arab Saudi)

Pelatih bernama lengkap Adenor Leonardo Bacchi ini bukanlah pelatih sembarangan. Ia pernah memenangkan trofi Copa Libertadores dan Piala Dunia Klub 2012 bersama Corinthians. Pencapaian tertinggi dalam karier Tite adalah dipercaya menangani Timnas Brasil pada 2016-2022.

Saat itu, Tite membawa Brasil juara Copa America 2019, serta finis runner-up di Copa America 2021. Sayangnya di Piala Dunia 2018 dan 2022, kiprah Brasil racikan Tite selalu rontok di perempatfinal.

Selain itu, ia juga pernah menangani dua klub asal Uni Emirat Arab, Al Ain dan Al Wahda sehingga dirinya takkan perlu waktu lama untuk beradaptasi dengan kultur sepakbola Asia Barat. Hal yang menarik jika SAFF menunjuk Tite sebagai pelatih Timnas Arab Saudi.

Timnas Indonesia akan dihadapkan dengan Tite yang memiliki segudang trofi. Meski begitu, Tite belum tentu menjadi pelatih Timnas Arab Saudi selanjutnya.

