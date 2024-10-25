Shin Tae-yong Tutup Pintu Timnas Indonesia bagi Dimas Drajad yang 2 Kali Bikin Ulah di AFC Champions League 2 2024-2025?

SHIN Tae-yong menutup pintu Timnas Indonesia bagi Dimas Drajad yang dua kali bikin ulah di AFC Champions League 2024-2025? Dimas Drajad menjadi sorotan dalam dua dari tiga laga yang dijalani sang klub, Persib Bandung, di AFC Champions League 2024-2025.

Saat Persib Bandung menjamu Port FC di matchday pertama Grup F pada 19 September 2024, Dimas Drajad yang tidak terima dilanggar Asnawi Mangkualam langsung mengejar sang lawan. Tak lama setelah itu, Dimas Drajad mendorong Asnawi Mangkualam sampai-sampai pertengkaran dua pemain Timnas Indonesia itu dipisahkan personel kedua tim.

(Dimas Drajad menyundul Bailey Wright. (Foto: YouTube/Football Madness)

Ironisnya, Shin Tae-yong menyaksikan langsung laga Persib Bandung vs Port FC dari tribun Stadion si Jalak Harupat. Untung bagi Dimas Drajad, eks penyerang Persikabo 1973 itu masih dipanggil Shin Tae-yong untuk laga melawan Bahrain dan China, meski tak pernah dimainkan.

Semalam, Dimas Drajad lagi-lagi membuat ulah. Eks penyerang Timnas Indonesia U-19 dan U-23 itu terpancing emosinya hingga menanduk kapten Lion City Sailors, Bailey Wright, ketika skor sama kuat 1-1 di menit 51.

Alhasil, wasit yang memimpin pertandingan memberikan kartu merah kepada Dimas Drajad. Bermain 10 orang sejak menit 51 membuat Persib Bandung kesulitan meraih kemenangan pertamanya di AFC Champions League 2 2024-2025. Benar saja, Persib Bandung ditahan Lion City Sailors 1-1.

Karena itu, jangan heran jika pada FIFA Matchday November 2024 tak ada nama Dimas Drajad di skuad Timnas Indonesia. Posisinya bisa digantikan penyerang Persis Solo, Ramadhan Sananta, yang absen di FIFA Matchday Oktober 2024.