Live di RCTI Malam Ini! Timnas Australia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025

Timnas Australia U-17 akan menantang Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 dini hari nanti. (Foto: Instagram/@footballaus)

JADWAL siaran langsung Timnas Australia U-17 vs Kuwait U-17 di matchday kedua Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di Stadion Abdullah Alkhalifa Alsabah, Kuwait akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI pada Sabtu 26 Oktober 2024 pukul 00.30 WIB.

Kuwait U-17 dan Australia U-17 mendapatkan hasil berbeda di matchday pertama. Kuwait U-17 tumbang 0-1 dari Timnas Indonesia U-17, sedangkan Australia U-17 menghajar Kepulauan Mariana Utara U-17 dengan skor 19-0.

(Timnas Australia U-17 menang 19-0 atas Kepulauan Mariana Utara U-17. (Foto: Instagram/@footballaus)

Kekalahan dari Timnas Indonesia U-17 membuat Kuwait U-17 wajib menang atas Australia U-17 jika ingin menjaga peluang lolos ke Piala Asia U-17 2025. Sebba, jika imbang apalagi kalah, Kuwait U-17 dipastikan gagal lolos ke putaran final.

Jika masih bermain urakan seperti saat kalah dari Timnas Indonesia U-17, peluang Kuwait U-17 menang atas Australia U-17 sangat tipis. Skuad Timnas Australia U-17 racikan Brad Maloney dikenal sebagai tim yang kuat

Saat turun di Piala AFF U-16 2024 medio Juni-Juli 2024, Australia U-16 menghajar Vietnam U-16 dengan skor 6-2. Di semifinal, Young Socceroos mempermalukan tuan rumah Timnas Indonesia U-16 dengan skor 5-3.

Terakhir di partai puncak, Thailand U-16 yang dikalahkan Australia U-16 via adu penalti. Karena itu, Australia U-17 yang memiliki fisik tinggi besar dan dipadukan dengan skuill mumpuni berpeluang menang atas Kuwait U-17.