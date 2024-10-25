Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Kepulauan Mariana Utara U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025

Timnas Indonesia U-17 siap tempur menghadapi Kepulauan Mariana Utara U-17 malam ini. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Kepulauan Mariana Utara U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 sudah diketahui. Laga matchday kedua Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 yang digelar di Mishref, Kuwait itu akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI pada Jumat, (25/10/2024) pukul 21.30 WIB.

Secara kualitas, Timnas Indonesia U-17 dan Kepulauan Mariana Utara U-17 bak bumi dan Langit. Hasil di matchday pertama Grup G Kualifkasi Piala Asia U-17 2025 bisa dijadikan tolok ukurnya.

(Timnas Indonesia U-17 menang 1-0 atas Kuwait U-17. (Foto: PSSI)

Di saat Timnas Indonesia U-17 menang 1-0 atas tuan rumah Kuwait U-17, Kepulauan Mariana Utara U-17 justru dihajar Timnas Australia U-17 dengan skor 19-0! Menang dua digit gol atas Kepulauan Mariana Utara pernah dicetak Timnas Indonesia U-16 pada 2017.

Saat itu, Timnas Indonesia U-16 racikan Fakhri Husaini menantang Kepulauan Mariana Utara U-16 di matchday pertama Grup G Kualifikasi Piala Asia U-16 2018. Hasilnya, skuad Garuda Asia menang 18-0 atas sang lawan!

Sutan Zico menjadi mesin gol Timnas Indonesia U-16 saat itu dengan melesakkan lima gol. Selain itu, ada juga tiga pemain yang mencetak hattrick, yakni Bagus Kahfi, Mochamad Supriadi dan Hamsa Lestaluhu.

Jadi, apakah Timnas Indonesia U-17 bakal menang dengan selisih dua digit gol malam ini? Peluang itu sangat besar.