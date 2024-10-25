Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nonton Streaming Fenerbahce vs Manchester United, Berikut Jadwal dan Link Nontonnya

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |10:31 WIB
Nonton Streaming Fenerbahce vs Manchester United, Berikut Jadwal dan Link Nontonnya
Saksikan live streaming Fenerbahce vs Manchester United di Vision+ (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – The Red Devils akan bertandang ke kandang Fenerbahçe pada laga pekan ketiga Liga Europa 2024-2025. Pertandingan Fenerbahce vs Manchester United dijadwalkan berlangsung pada Jumat (25/10/24), pukul 02.00 WIB di Stadion Sukru Saracoglu, Istanbul, Turki.

Kamu bisa nonton secara live streaming di beIN Sports 3 dengan klik di sini. Jika dilihat dari pencapaian di kompetisi Eropa, Manchester United lebih unggul dengan koleksi tiga gelar Liga Champions, satu gelar Liga Eropa, dan satu gelar Piala Super Eropa. Sebaliknya, Fenerbahçe belum pernah meraih gelar di level kompetisi Eropa.

Manchester United

Namun, situasi berbalik di Liga Eropa 2024-2025, di mana Manchester United masih belum meraih kemenangan, hanya mengumpulkan dua poin dari dua hasil imbang. Fenerbahce sendiri sedikit lebih unggul dengan mengoleksi empat poin.

Jadwal dan Link Nonton Pertandingan Fenerbahce vs Manchester United:

Tanggal: Jumat, 25 Oktober 2024

Waktu: 02:00 WIB

Link nonton klik di sini.

Dukung klub jagoan kamu sekarang, nonton streaming di Vision+ dengan klik di sini. Streaming di Vision+ dengan langganan paket beIN Sports seharga Rp36.000,- dan dapatkan bonus Vision+ Premium Movies sekaligus!

