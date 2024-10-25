Nonton Streaming Fenerbahce vs Manchester United, Berikut Jadwal dan Link Nontonnya

JAKARTA – The Red Devils akan bertandang ke kandang Fenerbahçe pada laga pekan ketiga Liga Europa 2024-2025. Pertandingan Fenerbahce vs Manchester United dijadwalkan berlangsung pada Jumat (25/10/24), pukul 02.00 WIB di Stadion Sukru Saracoglu, Istanbul, Turki.

Jika dilihat dari pencapaian di kompetisi Eropa, Manchester United lebih unggul dengan koleksi tiga gelar Liga Champions, satu gelar Liga Eropa, dan satu gelar Piala Super Eropa. Sebaliknya, Fenerbahçe belum pernah meraih gelar di level kompetisi Eropa.

Namun, situasi berbalik di Liga Eropa 2024-2025, di mana Manchester United masih belum meraih kemenangan, hanya mengumpulkan dua poin dari dua hasil imbang. Fenerbahce sendiri sedikit lebih unggul dengan mengoleksi empat poin.

Jadwal dan Link Nonton Pertandingan Fenerbahce vs Manchester United:

Tanggal: Jumat, 25 Oktober 2024

Waktu: 02:00 WIB



