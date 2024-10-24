Prediksi Skor Fenerbahce vs Manchester United di Liga Europa 2024-2025: Iblis Merah Siap Petik 3 Poin Pertama!

ISTANBUL – Prediksi skor Fenerbahce vs Manchester United di Liga Europa 2024-2025 akan dibahas Okezone. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung Jumat 25 Oktober 2024 pukul 02.00 WIB di Stadion Sukru Saracoglu, Istanbul, Turki.

Kedua kesebelasan berada dalam kondisi berbeda jelang laga ini. Man United baru saja memutus tren tidak pernah menang dengan mengalahkan Brentford 2-1 di Liga Inggris 2024-2025 akhir pekan lalu.

Sedangkan, Fenerbahce justru sedang macet usai ditahan Samsunspor 2-2 dalam lanjutan Liga Super Turki 2024-2025. Alhasil, mereka tertahan di posisi empat klasemen dengan 17 poin dari delapan laga.

Namun, hal sebaliknya terjadi di Liga Europa 2024-2025. Iblis Merah justru belum pernah menang dengan meraih dua angka berbekal dua hasil imbang. Sedangkan, Fenerbahce sedikit lebih baik dengan empat angka.

Jelang laga ini, sosok Jose Mourinho di kursi pelatih Fenerbahce menjadi sorotan. Sebab, pria asal Portugal itu punya sejarah panjang dengan Man United, baik sebagai rival mau pun juru taktik di Old Trafford!

Bahkan, Mourinho menjadi satu-satunya penyumbang titel Liga Europa untuk Man United pada 2016-2017. Itu merupakan trofi pelengkap koleksi Manchester Merah yang setidaknya pernah meraih satu piala di semua kompetisi yang pernah diikuti.

Tentu romantisme masa lalu Man United dan Mourinho itu akan ditepis Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda tersebut kini sedang berusaha membangkitkan jawara 20 kali Liga Inggris itu.