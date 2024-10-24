Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Skor Fenerbahce vs Manchester United di Liga Europa 2024-2025: Iblis Merah Siap Petik 3 Poin Pertama!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |13:00 WIB
Prediksi Skor Fenerbahce vs Manchester United di Liga Europa 2024-2025: Iblis Merah Siap Petik 3 Poin Pertama!
Simak prediksi skor Fenerbahce vs Manchester United di Liga Europa 2024-2025 (Foto: X/@ManUtd)
A
A
A

ISTANBUL – Prediksi skor Fenerbahce vs Manchester United di Liga Europa 2024-2025 akan dibahas Okezone. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung Jumat 25 Oktober 2024 pukul 02.00 WIB di Stadion Sukru Saracoglu, Istanbul, Turki.

Kedua kesebelasan berada dalam kondisi berbeda jelang laga ini. Man United baru saja memutus tren tidak pernah menang dengan mengalahkan Brentford 2-1 di Liga Inggris 2024-2025 akhir pekan lalu.

Manchester United

Sedangkan, Fenerbahce justru sedang macet usai ditahan Samsunspor 2-2 dalam lanjutan Liga Super Turki 2024-2025. Alhasil, mereka tertahan di posisi empat klasemen dengan 17 poin dari delapan laga.

Namun, hal sebaliknya terjadi di Liga Europa 2024-2025. Iblis Merah justru belum pernah menang dengan meraih dua angka berbekal dua hasil imbang. Sedangkan, Fenerbahce sedikit lebih baik dengan empat angka.

Jelang laga ini, sosok Jose Mourinho di kursi pelatih Fenerbahce menjadi sorotan. Sebab, pria asal Portugal itu punya sejarah panjang dengan Man United, baik sebagai rival mau pun juru taktik di Old Trafford!

Bahkan, Mourinho menjadi satu-satunya penyumbang titel Liga Europa untuk Man United pada 2016-2017. Itu merupakan trofi pelengkap koleksi Manchester Merah yang setidaknya pernah meraih satu piala di semua kompetisi yang pernah diikuti.

Tentu romantisme masa lalu Man United dan Mourinho itu akan ditepis Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda tersebut kini sedang berusaha membangkitkan jawara 20 kali Liga Inggris itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3141115/ruben_amorim_menyatakan_siap_pergi_dari_manchester_united_bahkan_tanpa_pesangon-cvJ0_large.jpg
Manchester United Kalah di Final Liga Europa 2024-2025, Ruben Amorim Siap Dipecat Tanpa Pesangon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3140981/berikut_lima_pemain_manchester_united_yang_tampil_melempem_saat_dikalahkan_tottenham_hotspur-uOAV_large.jpg
5 Pemain Manchester United yang Tampil Melempem saat Dikalahkan Tottenham Hotspur di Final Liga Europa 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3140962/nasib_ruben_amorim_sebagai_pelatih_manchester_united_jadi_perbincangan-hL5X_large.jpg
Ruben Amorim Dipecat Usai Manchester United Kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur di Final Liga Europa 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/51/3140944/simak_kata_kata_ruben_amorim_usai_manchester_united_kalah_0_1_dari_tottenham_hotspur_di_final_liga_europa_2024_2025-7ZnH_large.jpg
Kata-Kata Ruben Amorim Usai Manchester United Kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur di Final Liga Europa 2024-2025
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/30/11/1638539/dewa-united-tantang-shan-united-fc-di-afc-challenge-league-ini-jadwal-dan-link-nontonnya-zfk.jpg
Dewa United Tantang Shan United FC di AFC Challenge League, Ini Jadwal dan Link Nontonnya!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/30/bek_tangguh_persib_bandung_patricio_matricardi.jpg
Matricardi Minta Persib Lupakan Oktober Sempurna, Fokus Jalani Ujian November!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement