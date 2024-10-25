PSSI Sudah Evaluasi Shin Tae-yong Imbas Timnas Indonesia Kalah dari China, Simak Isinya!

JAKARTA – PSSI sudah mengevaluasi kinerja Shin Tae-yong imbas kekalahan Timnas Indonesia dari Timnas China. Pertemuan dengan Ketua Umum Erick Thohir disebut berjalan dengan baik.

Timnas Indonesia harus puas membawa pulang satu poin pada dua laga tandang di matchday ketiga dan empat dalam lanjutan Grup C. Satu poin itu didapat Skuad Garuda dari hasil imbang 2-2 melawan Timnas Bahrain dan kalah 1-2 dari China.

Hasil ini dirasa cukup disayangkan. Apalagi saat melawan China, Timnas Indonesia diharapkan betul bisa mencuri poin penuh agar terus bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.

Terkait evaluasi, anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI) Arya Sinulingga hanya memastikan Erick telah berdiskusi secara mendalam dengan Shin. Diharapkan, Timnas Indonesia bisa meraih hasil yang lebih baik.

"Setelah kekalahan, pak Ketum dapat semua informasi. Enggak lama Shin Tae-yong pulang ke Indonesia, kemudian dipanggil. Saya rasa pertemuannya cukup bagus. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik," kata Arya kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (25/10/2024).

Pria berkacamata itu tak menampik salah satu sorotan PSSI dalam kekalahan kontra China tak lain soal pemilihan susunan pemain. Katanya, Shin pasti telah menyampaikan hal itu kepada Erick.