PSSI Bebaskan Shin Tae-yong Pilih Skuad Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024, Pemain Abroad Berpotensi Gabung!

JAKARTA – PSSI membebaskan pelatih Shin Tae-yong memilih skuad Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Tidak menutup kemungkinan pula pemain-pemain abroad bergabung.

Piala AFF 2024 akan berlangsung pada 8 Desember hingga 5 Januari 2025. Di saat bersamaan, Liga 1 2024-2025 tetap bergulir.

Sementara, liga-liga Eropa tempat pemain-pemain Timnas Indonesia berkarier, juga masih melangsungkan pertandingan. Hanya beberapa liga saja yang libur karena jeda musim dingin.

Anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI), Arya Sinulingga, memastikan Shin bebas memilih komposisi pemain yang diinginkannya. Ia menyebut federasi tidak akan campur tangan.

“(Pokoknya) PSSI menyediakan pemain-nya silakan pelatih memilih mana yang dia mau, tetap (pemilihan) ada di kewenangannya STY,” kata Arya kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip Jumat (25/10/2024).

“Jadi kami enggak akan intervensi, seperti harus gunakan pemain muda dari Liga 1 atau tidak. Pokoknya pemain disiapkan semua silakan pilih sesuai dengan kebutuhan yang ada,” sambung pria berkacamata itu.