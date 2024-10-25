Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Tetap Panggil Ivar Jenner meski Absen Lawan Jepang, Ini Alasannya!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |09:02 WIB
Timnas Indonesia Tetap Panggil Ivar Jenner meski Absen Lawan Jepang, Ini Alasannya!
Ivar Jenner tetap dipanggil Timnas Indonesia untuk lawan Timnas Jepang (Foto: Instagram/@ivarjnr)
A
A
A

JAKARTA – Ivar Jenner tetap akan dipanggil Timnas Indonesia meski bakal absen melawan Timnas Jepang. Hal itu diutarakan oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji.

Indonesia akan melakoni dua pertandingan kandang dalam lanjutan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dua pertandingan itu adalah melawan Jepang (15 November) dan Timnas Arab Saudi (19 November 2024).

Ivar Jenner tampil dalam laga Timnas China vs Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

Ivar terpaksa absen dari pertandingan melawan Jepang. Sebab, pemain FC Utrecht U-21 itu terkena hukuman akumulasi kartu kuning yang didapat saat Timnas Indonesia ditahan Timnas Bahrain (2-2) dan dikalahkan Timnas China (1-2).

Meski begitu, Sumardji mengatakan Ivar akan tetap dipanggil untuk kebutuhan tim di pertandingan melawan Arab Saudi. Ia berharap pemain lainnya tersedia untuk dua pertandingan tersebut.

“Kalau pemain ya untuk pertandingan Jepang dan Arab Saudi, lawan Jepang hanya Ivar saja yang absen, yang lainya bisa main,” terang Sumardji kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip Jumat (25/10/2024).

“Dan mudah-mudahan semuanya pemain sesuai dengan komitmen awal kemarin ketika kembali ke klubnya masing-masing,” imbuh COO Bhayangkara FC itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180046/arab_saudi_diuntungkan_saat_menjadi_tuan_rumah_babak_4_kualifikais_piala_dunia_2026_saudinten-8SPl_large.jpg
Respons FIFA dan AFC soal Penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai Tuan Rumah Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/11/1638937/media-cup-2025-sukses-digelar-ada-andil-kolaborasi-dengan-zenzia-ihza-zcn.webp
Media Cup 2025 Sukses Digelar, Ada Andil Kolaborasi dengan Zenzia Ihza
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Hasil Hylo Open 2025: Fajar/Fikri Disingkirkan Wakil Malaysia di Perempat Final 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement