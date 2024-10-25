Timnas Indonesia Tetap Panggil Ivar Jenner meski Absen Lawan Jepang, Ini Alasannya!

JAKARTA – Ivar Jenner tetap akan dipanggil Timnas Indonesia meski bakal absen melawan Timnas Jepang. Hal itu diutarakan oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji.

Indonesia akan melakoni dua pertandingan kandang dalam lanjutan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dua pertandingan itu adalah melawan Jepang (15 November) dan Timnas Arab Saudi (19 November 2024).

Ivar terpaksa absen dari pertandingan melawan Jepang. Sebab, pemain FC Utrecht U-21 itu terkena hukuman akumulasi kartu kuning yang didapat saat Timnas Indonesia ditahan Timnas Bahrain (2-2) dan dikalahkan Timnas China (1-2).

Meski begitu, Sumardji mengatakan Ivar akan tetap dipanggil untuk kebutuhan tim di pertandingan melawan Arab Saudi. Ia berharap pemain lainnya tersedia untuk dua pertandingan tersebut.

“Kalau pemain ya untuk pertandingan Jepang dan Arab Saudi, lawan Jepang hanya Ivar saja yang absen, yang lainya bisa main,” terang Sumardji kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip Jumat (25/10/2024).

“Dan mudah-mudahan semuanya pemain sesuai dengan komitmen awal kemarin ketika kembali ke klubnya masing-masing,” imbuh COO Bhayangkara FC itu.