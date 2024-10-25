Jadwal Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 Hari Ini: Timnas Indonesia U-17 vs Kepulauan Mariana, Bahrain Jumpa Korea Selatan

Simak jadwal Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 hari ini, termasuk Timnas Indonesia U-17 (Foto: PSSI)

JADWAL Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 hari ini, Jumat (25/10/2024), akan dibahas Okezone. Terdapat 17 pertandingan yang akan dimainkan mulai siang hingga malam nanti, termasuk Timnas Indonesia U-17.

Garuda Asia akan menantang Timnas Kepulauan Mariana Utara U-17. Duel ini dijadwalkan berlangsung Jumat (25/10/2024) pukul 21.30 WIB di Stadion Abdullah Alkhalifa Alsabah, Mishref, Kuwait.

Rangkaian pertandingan akan diawali oleh Grup E. Timnas Palestina U-17 akan bersua Timnas Irak U-17 pada pukul 13.00 WIB di Stadion Fu Jen University, Taiwan.

Laga seru baru akan tersaji mulai malam hari. Timnas Bahrain U-17 bakal menghadapi Timnas Korea Selatan U-17 di Grup B. Duel ini berpotensi menentukan nasib Dilmun’s Warriors.

Kemudian, di Grup I, ada duel sesama wakil Asia Tenggara. Timnas Myanmar menantang Timnas Vietnam pada pukul 19.00 WIB.

Tentu saja, bagi publik Tanah Air, laga paling dinanti adalah Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Kepulauan Mariana Utara U-17. Duel ini berpotensi melahirkan banyak gol.