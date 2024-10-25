Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Kepulauan Mariana Utara di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025

Simak jadwal dan link live streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Kepulauan Mariana Utara U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 (Foto: PSSI)

MISHREF – Jadwal dan link live streaming Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Kepulauan Mariana Utara U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 sudah diketahui. Laga itu akan berlangsung Jumat (25/10/2024) pukul 21.30 WIB di Stadion Abdullah Alkhalifa Alsabah, Mishref, Kuwait.

Timnas Indonesia U-17 sukses mengawali Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 dengan kemenangan 1-0 melawan Timnas Kuwait U-17. Duel itu berlangsung Rabu 23 Oktober 2024 malam WIB.

Gol tunggal kemenangan Garuda Asia dicetak oleh Matthew Baker di menit ke delapan. Itu menjadi tiga poin pertama bagi Indonesia.

Di sisi lain, Mariana Utara menelan kekalahan telak dari Timnas Australia U-17 di laga beikutnya. Mereka tumbang 0-19 sehingga peluang lolos tampaknya sulit.

Pertandingan ini berpotensi menjadi penentu kelolosan Timnas Indonesia U-17. Di atas kertas, Kepulauan Mariana Utara U-17 bukan lawan bagi anak asuh Nova Arianto.

Kemenangan dengan skor cukup telak amat mungkin didapatkan. Namun, patut diingat, jika finis sebagai runner-up grup, maka pertandingan melawan Mariana Utara U-17 ini hasilnya tidak masuk hitungan.