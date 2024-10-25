Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Fenerbahce vs Manchester United di Liga Europa 2024-2025: Tertahan 1-1, Iblis Merah Gagal Menang Lagi

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |05:19 WIB
Hasil Fenerbahce vs Manchester United di Liga Europa 2024-2025: Tertahan 1-1, Iblis Merah Gagal Menang Lagi
Manchester United ditahan Fenerbahce 1-1 pada matchday tiga Liga Europa 2024-2025 (Foto: UEFA)
A
A
A

ISTANBUL – Hasil Fenerbahce vs Manchester United di Liga Europa 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Sukru Saracoglu, Istanbul, Turki, Jumat (25/10/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Man United unggul duluan lewat gol Christian Eriksen (15’). Namun, tuan rumah sukses menyamakan skor di babak kedua lewat Youssef En-Nesyri (49’).

Fenerbahce vs Manchester United

Jalannya Pertandingan

Laga berjalan seimbang sejak awal. Kedua tim tidak ada yang dominan dalam penguasaan bola. Bahkan, Fenerbahce dan Man United sama-sama melepaskan lima tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit.

Sari Kanarlayar memiliki dua peluang lebih dulu dalam 10 menit tetapi sama-sama meleset dari target. Akan tetapi, justru Man United yang membuka skor via tembakan Eriksen di menit ke-15.

Usai unggul, Man United coba mengambil kendali permainan. Namun, Fenerbahce tidak tinggal diam. Di menit ke-21, Dusan Tadic mengancam tetapi bisa ditepis Andre Onana.

Menit ke-37, kiper asal Kamerun itu dua kali melakukan penyelamatan beruntun. Untungnya, skor 1-0 bisa dipertahankan hingga rehat.

Halaman:
1 2
      
