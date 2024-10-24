Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Baru Timnas Indonesia yang Berpotensi Dipanggil Shin Tae-yong untuk Lawan Jepang dan Arab Saudi, Nomor 1 Paling Krusial!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |16:15 WIB
4 Pemain Baru Timnas Indonesia yang Berpotensi Dipanggil Shin Tae-yong untuk Lawan Jepang dan Arab Saudi, Nomor 1 Paling Krusial!
Kevin Diks diharapkan membela Timnas Indonesia kontra Jepang dan Arab Saudi. (Foto: Instagram/@kevindiks2)
SEBANYAK 4 pemain baru Timnas Indonesia yang berpotensi dipanggil Shin Tae-yong untuk melawan Jepang dan Arab Saudi akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Jepang (15 November 2024) dan Arab Saudi (19 November 2024) di matchday kelima dan keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Shin Tae-yong berpotensi memanggil sejumlah pemain baru untuk laga nanti. Pemain baru yang dimaksud di sini tidak semuanya benar-benar baru, tapi ada juga pemain yang absen di FIFA Matchday September atau Oktober 2024 berpotensi kembali dipanggil Shin Tae-yong. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 4 pemain baru Timnas Indonesia yang berpotensi dipanggil Shin Tae-yong untuk melawan Jepang dan Arab Saudi:

4. Justin Hubner

Justin Hubner

Justin Hubner absen di FIFA Matchday Oktober 2024 karena mengalami cedera. Kabarnya, bek 20 tahun ini dalam kondisi bugar pada awal November 2024 dan siap tempur menghadapi Jepang dan Arab Saudi.

Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Justin Hubner dapat membentuk kolaborasi tangguh bersama Mees Hilgers dan Jay Idzes.

3. Yakob Sayuri

Yakob Sayuri

Seiring cedera yang dialami Asnawi Mangkualam, Yakob Sayuri dapat dipanggil untuk menambah persaingan di posisi wing back kanan Timnas Indonesia. Namun, sekalipun dipanggil, tak ada jaminan Yakob Sayuri mengisi posisi starter.

Sebab, ia harus bersaing dengan Sandy Walsh, Eliano Reijnders atau bahkan Kevin Diks jika telah resmi mendapatkan paspor Indonesia.

Halaman:
1 2
      
