Peringatkan Timnas Indonesia, Mantan Pelatih Timnas Jepang Bongkar Kekuatan Utama Samurai Biru yang Harus Diwaspadai

TIMNAS Indonesia dapat peringatan dari mantan pelatih Timnas Jepang, Alberto Zaccheroni. Sebab, Alberto Zaccheroni membongkakr kekuatan Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- yang harus diwaspadai Timnas Indonesia.

Zaccheroni mengatakan ada dua kekuatan penting yang dimiliki Timnas Jepang. Kecepatan dan stamina disebut Zaccheroni jadi andalan Timnas Jepang dalam melakoni pertandingan hingga akhirnya mendulang kemenangan.

“Saya ingin tegaskan kembali bahwa kualitas permainan Jepang sudah tinggi. Menjadi cepat dan tak terkalahkan adalah karakteristik atlet Jepang yang luar biasa,” kata Zaccheroni, dilansir dari laman resmi Federasi Sepakbola Jepang (JFA), Kamis (24/10/2024).

“Atlet dari negara lain memang kuat, cepat, atau kuat dan cepat, namun pemain Jepang tidak hanya cepat tetapi juga memiliki stamina,” sambungnya.

“Di luar negeri memang ada atlet seperti ini, namun atlet Jepang lah yang mampu berlari selama 90 menit, kehabisan tenaga dan stamina, menjulurkan lidah, dan tetap berlari,” tambah mantan juru taktik AC Milan itu.

Zaccheroni mengatakan komposisi pemain berkualitas serta mempunyai daya juang tinggi itu akan menjadi senjata andalan bagi Timnas Jepang. Dia menilai, pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu sadar akan kelebihan timnya ini.

“Saya rasa Pelatih (Hajime) Moriyasu sangat menyadari hal ini,” jelasnya.