Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Peringatkan Timnas Indonesia, Mantan Pelatih Timnas Jepang Bongkar Kekuatan Utama Samurai Biru yang Harus Diwaspadai

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |15:14 WIB
Peringatkan Timnas Indonesia, Mantan Pelatih Timnas Jepang Bongkar Kekuatan Utama Samurai Biru yang Harus Diwaspadai
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia dapat peringatan dari mantan pelatih Timnas Jepang, Alberto Zaccheroni. Sebab, Alberto Zaccheroni membongkakr kekuatan Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- yang harus diwaspadai Timnas Indonesia.

Zaccheroni mengatakan ada dua kekuatan penting yang dimiliki Timnas Jepang. Kecepatan dan stamina disebut Zaccheroni jadi andalan Timnas Jepang dalam melakoni pertandingan hingga akhirnya mendulang kemenangan.

Timnas Jepang

“Saya ingin tegaskan kembali bahwa kualitas permainan Jepang sudah tinggi. Menjadi cepat dan tak terkalahkan adalah karakteristik atlet Jepang yang luar biasa,” kata Zaccheroni, dilansir dari laman resmi Federasi Sepakbola Jepang (JFA), Kamis (24/10/2024).

“Atlet dari negara lain memang kuat, cepat, atau kuat dan cepat, namun pemain Jepang tidak hanya cepat tetapi juga memiliki stamina,” sambungnya.

“Di luar negeri memang ada atlet seperti ini, namun atlet Jepang lah yang mampu berlari selama 90 menit, kehabisan tenaga dan stamina, menjulurkan lidah, dan tetap berlari,” tambah mantan juru taktik AC Milan itu.

Zaccheroni mengatakan komposisi pemain berkualitas serta mempunyai daya juang tinggi itu akan menjadi senjata andalan bagi Timnas Jepang. Dia menilai, pelatih Timnas Jepang Hajime Moriyasu sadar akan kelebihan timnya ini.

“Saya rasa Pelatih (Hajime) Moriyasu sangat menyadari hal ini,” jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180239/timnas_indonesia-aLmd_large.jpg
Alasan Atep Sarankan Timnas Indonesia Ditangani Pelatih Asal Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180338/zinedine_zidane-xyVa_large.jpg
5 Pelatih Pengangguran Dunia yang Bisa Dilirik untuk Melatih Timnas Indonesia, Nomor 1 Paham Kekuatan Skuad Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180326/radja_nainggolan-NxkJ_large.jpg
Diperkuat Banyak Pemain Diaspora, Radja Nainggolan Sebut Timnas Indonesia Masih Sulit Lolos Piala Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180242/oscar_garcia-pQfA_large.jpg
Profil Oscar Garcia, Pelatih Jebolan Barcelona yang Dikabarkan Tertarik Tangani Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/11/1638539/dewa-united-tantang-shan-united-fc-di-afc-challenge-league-ini-jadwal-dan-link-nontonnya-zfk.webp
Dewa United Tantang Shan United FC di AFC Challenge League, Ini Jadwal dan Link Nontonnya!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/30/bek_tangguh_persib_bandung_patricio_matricardi.jpg
Matricardi Minta Persib Lupakan Oktober Sempurna, Fokus Jalani Ujian November!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement