HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

BREAKING NEWS: AFC Panggil Wasit Ahmed Al Kaf karena Rampok Kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain, Dihukum Sampai Akhir Musim?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |15:13 WIB
BREAKING NEWS: AFC Panggil Wasit Ahmed Al Kaf karena Rampok Kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain, Dihukum Sampai Akhir Musim?
AFC resmi panggil Ahmed Al Kaf karena rampok kemenangan Timnas Indonesia atas Bahrain. (Foto: X/@TrollFootball)
A
A
A

KONFEDERASI Sepakbola Asia (AFC) memanggil wasit Oman Ahmed Al Kaf, Mohamed Nazmi (Malaysia) dan Abdullah Al-Jamali (Kuwait). Menurut laporan Jurnalis Arab Saudi Naharqunais, nama-nama di atas dipanggil karena akan diinvestigasi AFC atas sejumlah keputusan kontroversial yang dibuat.

“AFC memanggil wasit Oman Ahmed Al Kaf, Mohamed Nazmi dan Abdullah Al Jamali untuk diinvestigasi setelah melakukan kesalahan serius di laga Bahrain vs Timnas Indonesia, Al Ain vs Al Hilal dan memanipulasi protokol VAR,” tulis Naharqunais di akun X-nya, @Naharqunais.

3 Wasit dipanggil AFC termasuk Ahmed Al Kaf. (Foto: X/@Naharqunais)

(3 Wasit dipanggil AFC termasuk Ahmed Al Kaf. (Foto: X/@Naharqunais)

“Mereka diperkirakan akan diskors hingga akhir musim ini,” lanjut laporan yang sama.

Jika AFC benar memberikan hukuman di atas, protes yang dilakukan PSSI dianggap serius oleh konfederasi yang bermarkas di Kuala Lumpur, Malaysia tersebut. Sebelumnya, PSSI mengajukan protes kepada AFC pada Jumat, 11 Oktober 2024.

Protes itu diajukan atas keputusan Ahmed Al Kaf yang memperpanjang waktu di atas ketentuan awal. Di laga Bahrain vs Timnas Indonesia, Ahmed Al Kaf awalnya memberikan injury time selama enam menit.

Namun, ketika waktu menginjak menit 90+6, wasit berkepala plontos itu tidak meniup peluit Panjang tanda berakhirnya pertandingan. Padahal, jika saat itu laga diakhiri, Timans Indonesia menang 2-1 atas Bahrain.

