Media Belanda Bocorkan 2 Pemain Timnas Belanda U-21 yang Berpotensi Perkuat Timnas Indonesia: Ada Ryan Flamingo!

MEDIA Belanda, Voetbal Primeur, menyebut ada dua pemain Timnas Belanda U-21, Ryan Flamingo dan Million Manhoef yang berpotensi memperkuat Timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan dalam podcast garapan mereka @donedealpdodcast.

“Bek PSV Eindhoven Ryan Flamingo masih bisa memilih karier internasional antara Indonesia dan Suriname. Dalam #DoneDeal, @dendenzl membahas potensi penguatan Timnas Indonesia bersama @jensraven9 dan @larsteunissen_,” tulis akun Instagram @voetbalprimeur.

(Ryan Flamingo dan Million Manhoef berpotensi memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@voetbalprimeur)

“Sejumlah nama dibahas. Flamingo berpotensi didekati PSSI, begitu juga dengan Million Manhoef. Apa yang akan Anda lakukan jika menjadi Flamingo: Memilih Suriname, Indonesia, atau tunggu tawaran Timnas Belanda senior?” tanya media tersebut.

Dalam podcast tersebut, Dennie van Laar selaku pentolan Voetbal Primeur mengatakan Ryan Flamingo masih eligible untuk memperkuat Timnas Indonesia.

“Kami memiliki dua pemain Timnas Belanda U-21 yang masih diizinkan membela Indonesia. Ya, kami berbicara soal Ryan Flamingo. Ryan Flamingo mungkin berpindah kewarganegaraan ke Indonesia atau Suriname. Ia tampil bagus di PSV dan sangat potensial,” kata Dennie van Laar.

Penyerang Timnas Indonesia U-20 Jens Raven yang juga hadir di podcast tersebut juga memberi pandangan. Ia bahkan membocorkan sesuatu yang tidak diketahui banyak pihak sebelumnya. Menurut Jens Raven, Million Manhoef yang kini menjadi winger kanan Stoke City ingin pensiun di usia 35 tahun dan menjadi juara dunia tinju.