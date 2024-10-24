Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Belanda Bocorkan 2 Pemain Timnas Belanda U-21 yang Berpotensi Perkuat Timnas Indonesia: Ada Ryan Flamingo!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |09:52 WIB
Media Belanda Bocorkan 2 Pemain Timnas Belanda U-21 yang Berpotensi Perkuat Timnas Indonesia: Ada Ryan Flamingo!
Ryan Flamingo bek andalan PSV Eindhoven dan Timnas Belanda U-21. (Foto: Instagram/@ryanflamingo)
A
A
A

MEDIA Belanda, Voetbal Primeur, menyebut ada dua pemain Timnas Belanda U-21, Ryan Flamingo dan Million Manhoef yang berpotensi memperkuat Timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan dalam podcast garapan mereka @donedealpdodcast.

“Bek PSV Eindhoven Ryan Flamingo masih bisa memilih karier internasional antara Indonesia dan Suriname. Dalam #DoneDeal, @dendenzl membahas potensi penguatan Timnas Indonesia bersama @jensraven9 dan @larsteunissen_,” tulis akun Instagram @voetbalprimeur.

Ryan Flamingo dan Million Manhoef berpotensi memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@voetbalprimeur)

(Ryan Flamingo dan Million Manhoef berpotensi memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@voetbalprimeur)

“Sejumlah nama dibahas. Flamingo berpotensi didekati PSSI, begitu juga dengan Million Manhoef. Apa yang akan Anda lakukan jika menjadi Flamingo: Memilih Suriname, Indonesia, atau tunggu tawaran Timnas Belanda senior?” tanya media tersebut.

Dalam podcast tersebut, Dennie van Laar selaku pentolan Voetbal Primeur mengatakan Ryan Flamingo masih eligible untuk memperkuat Timnas Indonesia.

“Kami memiliki dua pemain Timnas Belanda U-21 yang masih diizinkan membela Indonesia. Ya, kami berbicara soal Ryan Flamingo. Ryan Flamingo mungkin berpindah kewarganegaraan ke Indonesia atau Suriname. Ia tampil bagus di PSV dan sangat potensial,” kata Dennie van Laar.

Penyerang Timnas Indonesia U-20 Jens Raven yang juga hadir di podcast tersebut juga memberi pandangan. Ia bahkan membocorkan sesuatu yang tidak diketahui banyak pihak sebelumnya. Menurut Jens Raven, Million Manhoef yang kini menjadi winger kanan Stoke City ingin pensiun di usia 35 tahun dan menjadi juara dunia tinju.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180239/timnas_indonesia-aLmd_large.jpg
Alasan Atep Sarankan Timnas Indonesia Ditangani Pelatih Asal Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180338/zinedine_zidane-xyVa_large.jpg
5 Pelatih Pengangguran Dunia yang Bisa Dilirik untuk Melatih Timnas Indonesia, Nomor 1 Paham Kekuatan Skuad Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180326/radja_nainggolan-NxkJ_large.jpg
Diperkuat Banyak Pemain Diaspora, Radja Nainggolan Sebut Timnas Indonesia Masih Sulit Lolos Piala Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180242/oscar_garcia-pQfA_large.jpg
Profil Oscar Garcia, Pelatih Jebolan Barcelona yang Dikabarkan Tertarik Tangani Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/11/1638547/10-manajer-sepak-bola-tersukses-sepanjang-masa-sir-alex-koleksi-50-trofi-hqo.webp
10 Manajer Sepak Bola Tersukses Sepanjang Masa: Sir Alex Koleksi 50 Trofi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/30/defender_bournemouth_alex_jimenez.jpg
Bournemouth Siap Permanenkan Alex Jimenez, Real Madrid Tetap Pegang Kendali Finansial
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement