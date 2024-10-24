Mathew Baker Banjir Pujian Usai Jadi Pahlawan Kemenangan Timnas Indonesia U-17 atas Kuwait U-17, Netizen: Menyala Baker!

MATHEW Baker banjir pujian usai jadi pahlawan kemenangan Timnas Indonesia U-17 atas Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Pujian itu turut datang dari netizen Tanah Air yang menyebut Mathew Baker tampil menyala di laga perdana Grup G itu.

Ya, Timnas Indonesia U-17 sukses membuka perjalanan dengan manis di Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Pasukan Nova Arianto menang 1-0 atas Kuwait U-17 dalam laga yang berlangsung di Stadion Al Ahmadi, Kuwait, Rabu 23 Oktober 2024 malam WIB.

Gol semata wayang Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- dicetak Mathew Baker pada menit ke-8. Gol itu tercipta setelah memanfaatkan sepak pojok Zahaby Gholy.

Pemain Melbourne City U-18 itu pun langsung mendapat pujian dari netizen Indonesia yang membanjiri postingan akun Instagram @timnas.indonesia. Dalam unggahan yang menampilkan selebrasi Mathew Baker, netizen menilai sang pemain tampil apik dalam laga itu.

“Baker keren,” tulis akun @arin***

“Menyala sekali Mathew,” tulis akun @afi***