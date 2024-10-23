Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 Kelar Laga Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17: Garuda Asia Langsung Melesat ke Puncak!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |23:34 WIB
Klasemen Sementara Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 Kelar Laga Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17: Garuda Asia Langsung Melesat ke Puncak!
Para pemain Timnas Indonesia U-17 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 kelar laga Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 akan diulas Okezone. Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- langsung melesat ke puncak klasemen.

Timnas Indonesia U-17 baru saja menyelesaikan penampilan perdananya di Grup G dengan melawan Kuwait U-17. Hasilnya, laga yang berlangsung di Abdullah Alkhalifah Alsabah Stadium, Mishref, Kuwait, pada Rabu (23/10/2024) malam WIB itu sukses dimenangkan skuad Garuda Asia dengan skor 1-0.

Timnas Indonesia U-17

Hasil ini langsung membawa Garuda Asia naik peringkat ke posisi pertama di klasemen sementara Grup G. Pasukan Nova Arianto memimpin dengan 3 poin.

Sementara Kuwait U-17, mereka pun akhirnya langsung terbenam di dasar klasemen Grup G. Tuan rumah belum mengoleksi satu pun poin.

Posisi kedua dan keempat pun diisi oleh Australia dan Kepulauan Mariana Utara secara berurutan. Keduanya diketahui belum melakoni laga perdana di Kualifikasi Piala Asia U-17 2024.

Duel Australia U-16 vs Kepulauan Mariana Utara U-17 baru akan digelar pada Kamis 24 Oktober 2024 pukul 00.30 WIB. Laga ini juga akan digelar di venue yang sama, yakni Abdullah Alkhalifah Alsabah Stadium.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180325/timnas_indonesia_u_17_belum_pernah_lolos_ke_fase_gugur_piala_dunia_u_17_pssi-EgIT_large.jpg
Timnas Indonesia U-17, Satu-satunya Wakil Asia di Piala Dunia U-17 2025 yang Tak Pernah Lolos ke Fase Gugur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180284/berikut_lima_pemain_timnas_indonesia_u_17_yang_bisa_dipantau_pemandu_bakat_di_piala_dunia_u_17_2025-ftDn_large.jpg
5 Pemain Timnas Indonesia U-17 yang Bisa Dipantau Talent Scouting di Piala Dunia U-17 2025, Nomor 1 Masuk Radar Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180227/timnas_indonesia_u_17-kneO_large.jpg
Malam Ini! Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 Jelang Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180215/duel_timnas_indonesia_u_17_melawan_pantai_gading_u_17_di_u_17_dubai_youth_challenge-4TzA_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Menang 1-0 atas Panama U-17 Jelang Piala Dunia U-17 2025?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/51/1638435/janice-tjen-tembus-16-besar-chennai-open-usai-menang-dramatis-atas-caroline-werner-prz.webp
Janice Tjen Tembus 16 Besar Chennai Open Usai Menang Dramatis atas Caroline Werner
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/09/10/Timnas_Italia_Luciano_Spalletti.JPG
3 Pekerjaan Berat Luciano Spalletti di Juventus: Salah Satunya Pulihkan Mental Juara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement