Klasemen Sementara Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 Kelar Laga Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17: Garuda Asia Langsung Melesat ke Puncak!

KLASEMEN sementara Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 kelar laga Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 akan diulas Okezone. Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- langsung melesat ke puncak klasemen.

Timnas Indonesia U-17 baru saja menyelesaikan penampilan perdananya di Grup G dengan melawan Kuwait U-17. Hasilnya, laga yang berlangsung di Abdullah Alkhalifah Alsabah Stadium, Mishref, Kuwait, pada Rabu (23/10/2024) malam WIB itu sukses dimenangkan skuad Garuda Asia dengan skor 1-0.

Hasil ini langsung membawa Garuda Asia naik peringkat ke posisi pertama di klasemen sementara Grup G. Pasukan Nova Arianto memimpin dengan 3 poin.

Sementara Kuwait U-17, mereka pun akhirnya langsung terbenam di dasar klasemen Grup G. Tuan rumah belum mengoleksi satu pun poin.

Posisi kedua dan keempat pun diisi oleh Australia dan Kepulauan Mariana Utara secara berurutan. Keduanya diketahui belum melakoni laga perdana di Kualifikasi Piala Asia U-17 2024.

Duel Australia U-16 vs Kepulauan Mariana Utara U-17 baru akan digelar pada Kamis 24 Oktober 2024 pukul 00.30 WIB. Laga ini juga akan digelar di venue yang sama, yakni Abdullah Alkhalifah Alsabah Stadium.