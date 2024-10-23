Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-17 Lolos Piala Asia U-17 2025 Setelah Menang 1-0 atas Kuwait U-17

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |23:29 WIB
Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-17 Lolos Piala Asia U-17 2025 Setelah Menang 1-0 atas Kuwait U-17
Matthew Baker cetak gol kemenangan 1-0 Timnas Indonesia U-17 atas Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. (Foto: X/@TimnasIndonesia)
A
A
A

HITUNG-hitungan Timnas Indonesia U-17 lolos Piala Asia U-17 2025 setelah menang 1-0 atas Kuwait U-17 di matchday pertama Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 yang dilangsungkan di Stadion Mishref, Kuwait, Rabu (23/10/2024) malam WIB akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-17 menang 1-0 lewat gol sundulan Matthew Baker pada menit ketujuh setelah menerima umpan corner dari Zahaby Gholy.

Berkat kemenangan ini, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- melesat ke puncak klasemen Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 dengan tiga angka. Timnas Indonesia U-17 unggul tiga angka dari Australia U-17, Kepulauan Mariana Utara U-17 dan Kuwait U-17 yang sama-sama belum mengemas poin.

Timnas Indonesia U-17 menang 1-0 atas Kuwait U-17. (Foto: PSSI)

(Timnas Indonesia U-17 menang 1-0 atas Kuwait U-17. (Foto: PSSI)

Terkhusus Australia U-17 dan Kepulauan Mariana Utara U-17, mereka baru akan memainkan pertandingan pembuka Grup G pada Kamis, (24/10/2024) pukul 00.30 WIB. Di atas kertas, Australia U-17 dijagokan memenangkan pertandingan dengan skor telak.

Lantas, apa syarat Timnas Indonesia U-17 lolos ke Piala Asia U-17 2025 setelah menang atas Kuwait U-17? Timnas Indonesia U-17 otomatis lolos ke Piala Asia U-17 2025 jika menyapu bersih dua laga sisa kontra Kepulauan Mariana Utara U-17 pada Jumat, 25 Oktober 2024 pukul 21.30 WIB serta Australia U-17 (Minggu, 27 Oktober 2024 pukul 21.30 WIB) dengan kemenangan.

Sesuai regulasi hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Asia U-17 2025. Bagaimana jika di dua laga ke depan Timnas Indonesia U-17 hanya mendapatkan empat angka, yakni menang atas Kepulauan Mariana Utara dan imbang kontra Australia?

Jika kondisi ini terjadi, Timnas Indonesia U-17 masih tetap bisa lolos lewat jalur juara grup. Timnas Indonesia U-17 tinggal besar-besaran selisih gol untuk memuncaki klasemen Grup G.

