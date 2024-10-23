Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17: Masuk Menit 75, Keunggulan Garuda Asia Masih Terjaga

HASIL Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 akan diulas Okezone. Kini, memasuki menit ke-75, keunggulan Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- masih terus terjaga.

Duel Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di babak kedua berjalan sengit. Laga itu digelar di Abdullah Alkhalifah Alsabah Stadium, Mishref, Kuwait, pada Rabu (23/10/2024) malam WIB.

Jual beli serangan terus tersaji. Tetapi, tak ada peluang yang bisa dimaksimalkan hingga menit ke-75. Garuda Asia pun menjaga keunggulannya 1-0 yang tercipta lewat gol sundulan Mathew Baker.

Gol berawal dari tendangan sepak pojok Zahaby Gholy. Mathew Baker yang tanpa kawalan langsung menyambarnya dengan sundulan hingga berbuah gol.

Kemenangan tentunya diharapkan diraih Garuda Asia dalam laga ini. Sebab, hasil manis itu bisa memperlebar kans lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2025.

Diketahui, hanya juara grup yang akan lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U-17 2025. Kemudian, ada 5 runner-up terbaik dari 10 grup yang akan tembus ke Piala Asia U-17 2025.