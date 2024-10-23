Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17: Masuk Menit 75, Keunggulan Garuda Asia Masih Terjaga

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |23:08 WIB
Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17: Masuk Menit 75, Keunggulan Garuda Asia Masih Terjaga
Timnas Indonesia U-17 kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

HASIL Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 akan diulas Okezone. Kini, memasuki menit ke-75, keunggulan Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- masih terus terjaga.

Duel Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di babak kedua berjalan sengit. Laga itu digelar di Abdullah Alkhalifah Alsabah Stadium, Mishref, Kuwait, pada Rabu (23/10/2024) malam WIB.

Timnas Indonesia U-17

Jual beli serangan terus tersaji. Tetapi, tak ada peluang yang bisa dimaksimalkan hingga menit ke-75. Garuda Asia pun menjaga keunggulannya 1-0 yang tercipta lewat gol sundulan Mathew Baker.

Gol berawal dari tendangan sepak pojok Zahaby Gholy. Mathew Baker yang tanpa kawalan langsung menyambarnya dengan sundulan hingga berbuah gol.

Kemenangan tentunya diharapkan diraih Garuda Asia dalam laga ini. Sebab, hasil manis itu bisa memperlebar kans lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2025.

Diketahui, hanya juara grup yang akan lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U-17 2025. Kemudian, ada 5 runner-up terbaik dari 10 grup yang akan tembus ke Piala Asia U-17 2025.

Halaman:
1 2
      
