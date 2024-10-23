Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Bintang AC Milan Tijjani Reijnders yang Bangga Bukan Main Lihat Adiknya Debut Bersama Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |19:55 WIB
Kisah Bintang AC Milan Tijjani Reijnders yang Bangga Bukan Main Lihat Adiknya Debut Bersama Timnas Indonesia
Tijjani Reijnders kala membela AC Milan. (Foto: Instagram/@tijjanir)
A
A
A

KISAH bintang AC Milan, Tijjani Reijnders, yang bangga bukan main lihat adiknya debut bersama Timnas Indonesia. Sang adik yang bernama Eliano Reijnders diketahui baru saja debut bersama Timnas Indonesia pada bulan ini.

Sebagaimana diketahui, Eliano Reijnders sudah melakoni debut untuk Timnas Indonesia. Pemain PEC Zwolle itu masuk pada babak kedua dalam laga melawan Bahrain di Bahrain National Stadium, Riffa pada Kamis 10 Oktober 2024.

Eliano Reijnders

Sayangnya, Eliano gagal mengantar Timnas Indonesia meraih kemenangan dalam laga tersebut. Diketahui, Skuad Garuda ditahan imbang Bahrain dengan skor 2-2 dalam laga ketiga putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu.

Meskipun demikian, Tijjani merasa bangga melihat Eliano mengenakan seragam Timnas Indonesia. Bintang AC Milan itu berharap, Eliano bisa mengembangkan diri dan terus berkontribusi untuk Skuad Garuda.

