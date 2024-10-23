Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 sudah dirilis. Laga matchday pertama Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 yang dilangsungkan di Kuwait pada Rabu (23/10/2024) pukul 21.30 WIB akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI.

Timnas Indonesia U-17 memiliki modal besar untuk menumbangkan Kuwait U-17 di kandang lawan. Sebab, Timnas Indonesia U-17 pernah mengalahkan lawan setipe dengan Kuwait U-17 bahkan cenderung lebih kuat.

(Timnas Indonesia U-17 saat menang atas Qatar U-17. (Foto: PSSI)

Lawan yang dimaksud adalah Timnas Qatar U-17. Setelah menjalani pemusatan latihan di Spanyol sepanjang September 2024, Timnas Indonesia U-17 melanjutkan latihan di Qatar awal Oktober 2024.

Di Qatar, skuad asuhan Nova Arianto menjalani dua laga uji coba kontra Timnas Qatar U-17. Hasilnya skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- menang 2-1 dan bermain 1-1 kontra raksasa Asia Barat tersebut!

Hasil positif melawan Qatar U-17 disinyalir karena Timnas Indonesia U-17 sudah terbiasa menghadapi lawan yang lebih kuat. Saat menjalani pemusatan latihan di Spanyol, Zahaby Gholy dan kawan-kawan menghadapi Timnas Swiss U-17 dan Skotlandia U-17.

Meski kalah 0-2 dari Swiss U-17 hingga dihajar Skotlandia U-17 dengan skor 1-6 dan 1-2, Timnas Indonesia U-17 mendapatkan banyak pengalaman dari laga tersebut. Jelang laga nanti malam, Nova Arianto meminta satu pesan kepada Evandro Florasta dan kawan-kawan.