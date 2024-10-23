Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |09:48 WIB
Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025
Laga Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 disiarkan di RCTI. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-17 vs Kuwait U-17 sudah dirilis. Laga matchday pertama Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 yang dilangsungkan di Kuwait pada Rabu (23/10/2024) pukul 21.30 WIB akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI.

Timnas Indonesia U-17 memiliki modal besar untuk menumbangkan Kuwait U-17 di kandang lawan. Sebab, Timnas Indonesia U-17 pernah mengalahkan lawan setipe dengan Kuwait U-17 bahkan cenderung lebih kuat.

Timnas Indonesia U-17 saat menang atas Qatar U-17. (Foto: PSSI)

(Timnas Indonesia U-17 saat menang atas Qatar U-17. (Foto: PSSI)

Lawan yang dimaksud adalah Timnas Qatar U-17. Setelah menjalani pemusatan latihan di Spanyol sepanjang September 2024, Timnas Indonesia U-17 melanjutkan latihan di Qatar awal Oktober 2024.

Di Qatar, skuad asuhan Nova Arianto menjalani dua laga uji coba kontra Timnas Qatar U-17. Hasilnya skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- menang 2-1 dan bermain 1-1 kontra raksasa Asia Barat tersebut!

Hasil positif melawan Qatar U-17 disinyalir karena Timnas Indonesia U-17 sudah terbiasa menghadapi lawan yang lebih kuat. Saat menjalani pemusatan latihan di Spanyol, Zahaby Gholy dan kawan-kawan menghadapi Timnas Swiss U-17 dan Skotlandia U-17.

Meski kalah 0-2 dari Swiss U-17 hingga dihajar Skotlandia U-17 dengan skor 1-6 dan 1-2, Timnas Indonesia U-17 mendapatkan banyak pengalaman dari laga tersebut. Jelang laga nanti malam, Nova Arianto meminta satu pesan kepada Evandro Florasta dan kawan-kawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180227/timnas_indonesia_u_17-kneO_large.jpg
Malam Ini! Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 Jelang Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180215/duel_timnas_indonesia_u_17_melawan_pantai_gading_u_17_di_u_17_dubai_youth_challenge-4TzA_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Menang 1-0 atas Panama U-17 Jelang Piala Dunia U-17 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180210/prediksi_line_up_timnas_indonesia_u_17_vs_timnas_panama_u_17_jelang_piala_dunia_u_17_2025_ivory_coast-vijb_large.jpg
Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Panama U-17 Jelang Piala Dunia U-17 2025: Evandra Florasta Otak Serangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180050/timnas_indonesia_u_17-7VWZ_large.jpg
Jadwal Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2025: Zahaby Gholy Cs Buat Kejutan Lawan Brasil hingga Zambia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/30/51/1638339/kalah-dari-iran-voli-putri-indonesia-raih-medali-perak-asian-youth-games-2025-jxl.webp
Kalah dari Iran, Voli Putri Indonesia Raih Medali Perak Asian Youth Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/29/psm_makassar_resmi_menunjuk_tomas_trucha.jpg
Jadi Pelatih Baru PSM Makassar, Tomas Trucha Langsung Dibebani Target Ambisius
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement