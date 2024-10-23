Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nova Arianto Minta Pemain Timnas Indonesia U-17 Waspadai Drama saat Lawan Kuwait U-17, Diminta Pandai Atur Emosi

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 23 Oktober 2024 |04:18 WIB
Nova Arianto Minta Pemain Timnas Indonesia U-17 Waspadai Drama saat Lawan Kuwait U-17, Diminta Pandai Atur Emosi
Nova Arianto kala melatih Timnas Indonesia U-17. (Foto: PSSI)
A
A
A

NOVA Arianto beri peringatan khusus kepada pemain Timnas Indonesia U-17 jelang lawan Timnas Kuwait U-17 di laga perdana Grup F Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Dia meminta Zahaby Gholy cs untuk pandai atur emosi.

Ya, Timnas Indonesia U-17 akan berhadapan dengan Kuwait di laga pertama Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Pertandingan itu akan digelar di Abdullah Alkhalifa Alsabah, Mishref, Kuwait pada Rabu (23/10/2024) pukul 21.30 WIB.

Timnas Indonesia U-17

Nova mengungkapkan sudah menganalisis kekuatan Kuwait. Mantan pemain Persib Bandung itu mempunyai soal karakteristik permainan lawan.

Belajar dari tim senior Indonesia, Nova mengakui tim-tim dari Timur Tengah mempunyai karakteristik permainan yang hampir sama. Salah satunya adalah soal kecerdikan dalam membuang-buang waktu.

Nova meminta timnya mewaspadai hal ini. Pelatih berusia 45 tahun itu mengatakan Garuda Muda harus pandai untuk mengatur emosi selama pertandingan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180050/timnas_indonesia_u_17-7VWZ_large.jpg
Jadwal Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2025: Zahaby Gholy Cs Buat Kejutan Lawan Brasil hingga Zambia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180011/timnas_indonesia_u_17_selalu_kalah_dari_penghuni_pot_1_drawing_piala_dunia_u_17_2025_timnasxtra-JmLn_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Kalah Beruntun dari Penghuni Pot 1 Drawing Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180005/timnas_indonesia_u_17_menempati_pot_3_drawing_piala_dunia_u_17_2025_pssi-vPUq_large.jpg
Bukan Timnas Indonesia U-17, Ini Satu-satunya Negara Asia yang Masuk Pot 1 Drawing Piala Dunia U-17 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180001/timnas_indonesia_u_17_belum_pernah_bertemu_tim_eropa_di_piala_dunia_u_17_pssi-0zX4_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Alergi Lawan Klub Eropa di Piala Dunia U-17?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/11/1638121/5-pelatih-top-dunia-tanpa-klub-jadi-alternatif-timnas-indonesia-bakal-dilirik-pssi-gcq.webp
5 Pelatih Top Dunia Tanpa Klub Jadi Alternatif Timnas Indonesia, Bakal Dilirik PSSI?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/29/vinicius_jr.jpg
Vinicius Minta Maaf Usai Insiden Ngamuk saat Digantikan di Partai El Clasico
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement