Nova Arianto Minta Pemain Timnas Indonesia U-17 Waspadai Drama saat Lawan Kuwait U-17, Diminta Pandai Atur Emosi

NOVA Arianto beri peringatan khusus kepada pemain Timnas Indonesia U-17 jelang lawan Timnas Kuwait U-17 di laga perdana Grup F Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Dia meminta Zahaby Gholy cs untuk pandai atur emosi.

Ya, Timnas Indonesia U-17 akan berhadapan dengan Kuwait di laga pertama Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Pertandingan itu akan digelar di Abdullah Alkhalifa Alsabah, Mishref, Kuwait pada Rabu (23/10/2024) pukul 21.30 WIB.

Nova mengungkapkan sudah menganalisis kekuatan Kuwait. Mantan pemain Persib Bandung itu mempunyai soal karakteristik permainan lawan.

Belajar dari tim senior Indonesia, Nova mengakui tim-tim dari Timur Tengah mempunyai karakteristik permainan yang hampir sama. Salah satunya adalah soal kecerdikan dalam membuang-buang waktu.

Nova meminta timnya mewaspadai hal ini. Pelatih berusia 45 tahun itu mengatakan Garuda Muda harus pandai untuk mengatur emosi selama pertandingan.