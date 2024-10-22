Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara Kesayangan AFC yang Dipandang Sinis Dunia, Nomor 1 Sampai Jadi Tuan Rumah Piala Dunia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |17:45 WIB
3 Negara Kesayangan AFC yang Dipandang Sinis Dunia, Nomor 1 Sampai Jadi Tuan Rumah Piala Dunia!
Bahrain dan Arab Saudi, negara kesayangan AFC. (Foto: Instagram/@bahrainnt)
A
A
A

SEBANYAK 3 negara Kesayangan AFC yang dipandang sinis dunia akan diulas Okezone. Konfederasi Sepakbola Dunia (AFC) sering menjadi sorotan pencinta sepakbola Asia atas tindak tanduk yang mereka lakukan.

AFC kerap dipandang kerap menguntungkan negara-negara yang tergabung di Federasi Sepakbola Asia Barat (WAFF). Karena dinilai kerap menguntungkan negara Asia Barat, akronim Asian Football Confederation (AFC) kerap diplesetkan menjadi Arab Football Confederation (AFC).

Dari 12 anggota WAFF, setidaknya ada tiga negara di antaranya yang kerap diuntungkan AFC. Lantas, apa saja negara yang dimaksud?

Berikut 3 negara Kesayangan AFC yang dipandang sinis dunia:

3. Qatar

Timnas Qatar

Qatar beberapa kali diuntungkan wasit, tapi AFC tak pernah bertindak. Di partai final Piala Asia 2023, wasit Ma Ning asal China memberikan tiga hadiah penalti kepadaa Qatar sehingga mereka menang 3-1 atas Yordania.

Selanjutnya di matchday pamungkas Grup A babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, wasit Kim Woo-sung mensahkan gol penyama kedudukan 1-1 Qatar atas India. Jika melihat tayangan ulang, si kulit bulat lebih dulu meninggalkan lapangan sebelum akhirnya masuk ke gawang India.

Alhasil, India yang sempat unggul 1-0 kalah 1-2 dari Qatar. Akibat kekalahan itu India gagal lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal jika menang atas Qatar, India akan melaju ke babak ketiga.

Halaman:
1 2 3
      
