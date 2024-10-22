Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Klub Top Eropa yang Pernah Dibela Pascal Struijk, Nomor 1 Leeds United

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |10:33 WIB
3 Klub Top Eropa yang Pernah Dibela Pascal Struijk, Nomor 1 Leeds United
Pascal Struijk dikaitkan dengan Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@leedsunited)
A
A
A

3 klub top Eropa yang pernah dibela Pascal Struijk akan diulas Okezone. Salah satunya ada klub asal Inggris, Leeds United.

Nama Pascal Struijk ramai dikaitkan dengan Timnas Indonesia belakangan ini. Penyebabnya, bek kelahiran Deurne, Belgia, pada 11 Agustus 1999 ini memiliki darah Indonesia dari kakek dan nenek pihak sang ayah.

Pascal pun turut melempar kode untuk perkuat Timnas Indonesia. Semuanya bermula dari Pascal Struijk yang meninggalkan komentar penyerang Indonesia di akun Instagram rekannya di Leeds United, yakni Joel Piroe.

Piroe pun tampak membalas perbuatan Pascal Struijk. Sebab di ungguhan Struijk, Piroe turut berkomentar dengan membawa Timnas Indonesia, yakni Indonesia is calling yang dapat diartikan Indonesia memanggil Pascal Struijk.

Meski namanya sudah dikaitkan dengan Timnas Indonesia, Pascal Struijk belum juga dapat panggilan apa pun dari pihak PSSI. Kini, menarik menilik serba-serbi soal Pascal Struijk. Dia sendiri diketahui pernah membela sejumlah klub top Eropa. Apa saja?

Berikut 3 klub top Eropa yang pernah dibela Pascal Struijk:

3. ADO Den Haag

Pascal Struijk

Salah satu klub top Eropa yang pernah dibela Pascal Struijk adalah ADO Den Haag. Klub asal Belanda ini juga pernah diperkuat Rafael Struick.

Tepatnya, Pascal Struijk membela ADO Den Haag pada musim 2006 hingga 2016. Kariernya di ADO Den Haag terjadi semasa junior. Dia pun hanya bermain di tim U-19 saja sebanyak 16 kali dengan membukukan 6 gol dan 1 assist.

2. Ajax Amsterdam

Pascal Struijk

Kemudian, Pascal Struijk muda hengkang ke Ajax Amsterdam pada 2016. Dia membela klub Belanda itu selama dua musim hingga 2018.

Sama seperti di ADO Den Haag, Pascal Struijk hanya bermain untuk tim junior saja di Ajax. Dia tak pernah menembus tim utama. Tercatat, Pascal Struijk mentas 1 21 kali bersama tim U-19 dengan membukukan 2 gol dan 1 assist.

Halaman:
1 2
      
