4 Pemain Timnas Indonesia yang Berpotensi Gantikan Asnawi Mangkualam saat Lawan Jepang, Nomor 1 Kevin Diks!

SEBANYAK 4 pemain Timnas Indonesia yang berpotensi menggantikan Asnawi Mangkualam saat melawan Jepang akan diulas Okezone. Asnawi Mangkualam dikonfirmasi sang klub, Port FC, mengalami masalah hamstring di laga Nakhon Ratchasima vs Port FC di lanjutan pekan ke-10 Liga 1 Thailand 2024-2025, Sabtu 19 Oktober 2024 malam WIB.

Akibatnya, fullback 25 tahun ini harus menepi selama 2-4 minggu. Cedera ini otomatis memperkecil kans Asnawi Mangkualam untuk dipanggil Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia menjamu Jepang dan Arab Saudi di lanjutan matchday kelima dan keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunai 2026 zona Asia pada 15 dan 19 November 2024.

Untung bagi Shin Tae-yong, Timnas Indonesia memiliki banyak pilihan di sektor kanan pertahanan. Pemain-pemain di bawah ini disinyalir dapat menggantikan posisi Asnawi Mangkualam saat melawan Jepang dan Arab Saudi.

Berikut 4 pemain Timnas Indonesia yang berpotensi menggantikan Asnawi Mangkualam saat melawan Jepang:

4. Yakob Sayuri





Yakob Sayuri dapat dijadikan opsi untuk mengawal sisi kanan pertahanan Timnas Indonesia. Pemain Malut United ini dikenal sebagai versatile player, yang mana dapat diandalkan sebagai winger kanan maupun wing back/fullback kanan.

3. Eliano Reijnders





Setelah bermusim-musim dimainkan sebagai winger atau gelandang, Eliano Reijnders mendapatkan peran baru di PEC Zwolle musim ini.

Pesepakbola 23 tahun ini dimainkan sebagai fullback kanan, area yang biasa ditempati Asnawi Mangkualam di Timnas Indonesia. Karena itu, Eliano Reijnders takkan kaget jika dimainkan Shin Tae-yong sebagai wing back kanan saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi.