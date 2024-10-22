Jadwal dan Link Live Streaming RCTI+ Persib Bandung vs Lion City Sailors, Klik di Sini!

JAKARTA - Pada tengah pekan ini, AFC Champions League 2 2024-2025 (ACL 2 2024-2025)akan memainkan matchday ketiga. Satu-satunya perwakilan dari Indonesia yakni Persib Bandung dijadwalkan bertanding menjamu wakil Singapura, Lion City Sailors pada Kamis 24 Oktober 2024. Ini merupakan laga wajib menang mengingat Persib masih belum meraih satu poin pun di kejuaraan ini.

Berikut Jadwal Pertandingan yang Bisa Disaksikan via Live Streaming di RCTI+ SuperApp:

Selasa, 22 Oktober

FC Istiklol (TJK) vs Al Wehdat (JOR) live 21.00 WIB

Sharjah FC (UAE) vs Foolad Mobarakeh Sepahan SC (IRN) live 21.00 WIB