5 Pemain Timnas Indonesia yang Berpotensi Dicoret Shin Tae-yong Jelang Lawan Jepang, Nomor 1 Kapten Skuad Garuda!

5 pemain Timnas Indonesia yang berpotensi dicoret Shin Tae-yong jelang lawan Jepang menarik diulas. Salah satunya ada kapten Timnas Indonesia.

Perjalanan Timnas Indonesia di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan berlanjut bulan depan. Pada matchday kelima, skuad Garuda akan menjamu Timnas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 15 November 2024.

Dalam duel itu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dipastikan bakal menurunkan pemain terbaiknya. Hal ini dilakukan guna membawa skuad Garuda mendulang hasil manis karena Jepang akan jadi lawan berat. Sejauh ini, Jepang masih kukuh bertengger di puncak klasemen dengan 7 poin.

Dengan tekad tersebut, Shin Tae-yong berpotensi akan mencoret sejumlah pemain. Siapa saja mereka?

Berikut 5 pemain Timnas Indonesia yang berpotensi dicoret Shin Tae-yong jelang lawan Jepang:

5. Ricky Kambuaya





Salah satu pemain Timnas Indonesia yang berpotensi dicoret Shin Tae-yong jelang lawan Jepang adalah Ricky Kambuaya. Nama Ricky Kambuaya selalu masuk daftar 27 pemain yang dipanggil ke skuad Garuda. Hal itu pun turut terjadi dalam persiapan mentas melawan Bahrain dan China pada awal bulan lalu.

Tetapi, pada daftar susunan pemain final melawan Bahrain, nama Ricky Kambuaya terpental dari skuad. Sementara itu, saat melawan China, nama gelandang Dewa United itu masuk daftar susunan pemain, tetapi tak diturunkan Shin Tae-yong sama sekali.

Peran Ricky Kambuaya kalah saing dengan sejumlah pemain naturalisasi. Sosok Ivar Jenner, Nathan Tjoe A-On, hingga Thom Haye lebih diandalkan Shin Tae-yong. Tak ayal, dia diprediksi akan dicoret Shin Tae-yong saat melawan Jepang nanti.

4. Egy Maulana Vikri





Kemudian, ada Egy Maulana Vikri. Nasibnya sama seperti Ricky Kambuaya. Dia tak masuk daftar susunan pemain saat melawan Bahrain. Sementara saat melawan China, Egy masuk daftar susunan pemain, tetapi tak dimainkan sama sekali.

Penyebabnya, Egy Maulana Vikri kalah saing dengan sejumlah pemain lainnya, seperti Marselino Ferdinan, Witan Sulaeman, Malik Risaldi, hingga kini ada sosok pemain naturalisasi anyar, Eliano Reijnders. Kini, dia pun bisa saja dicoret Shin Tae-yong saat melawan Jepang.