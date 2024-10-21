Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia yang Berpotensi Dicoret Shin Tae-yong Jelang Lawan Jepang, Nomor 1 Kapten Skuad Garuda!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |10:56 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia yang Berpotensi Dicoret Shin Tae-yong Jelang Lawan Jepang, Nomor 1 Kapten Skuad Garuda!
Shin Tae-yong bersama Asnawi Mangkualam. (Foto: PSSI)
A
A
A

5 pemain Timnas Indonesia yang berpotensi dicoret Shin Tae-yong jelang lawan Jepang menarik diulas. Salah satunya ada kapten Timnas Indonesia.

Perjalanan Timnas Indonesia di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan berlanjut bulan depan. Pada matchday kelima, skuad Garuda akan menjamu Timnas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 15 November 2024.

Dalam duel itu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dipastikan bakal menurunkan pemain terbaiknya. Hal ini dilakukan guna membawa skuad Garuda mendulang hasil manis karena Jepang akan jadi lawan berat. Sejauh ini, Jepang masih kukuh bertengger di puncak klasemen dengan 7 poin.

Dengan tekad tersebut, Shin Tae-yong berpotensi akan mencoret sejumlah pemain. Siapa saja mereka?

Berikut 5 pemain Timnas Indonesia yang berpotensi dicoret Shin Tae-yong jelang lawan Jepang:

5. Ricky Kambuaya

Ricky Kambuaya

Salah satu pemain Timnas Indonesia yang berpotensi dicoret Shin Tae-yong jelang lawan Jepang adalah Ricky Kambuaya. Nama Ricky Kambuaya selalu masuk daftar 27 pemain yang dipanggil ke skuad Garuda. Hal itu pun turut terjadi dalam persiapan mentas melawan Bahrain dan China pada awal bulan lalu.

Tetapi, pada daftar susunan pemain final melawan Bahrain, nama Ricky Kambuaya terpental dari skuad. Sementara itu, saat melawan China, nama gelandang Dewa United itu masuk daftar susunan pemain, tetapi tak diturunkan Shin Tae-yong sama sekali.

Peran Ricky Kambuaya kalah saing dengan sejumlah pemain naturalisasi. Sosok Ivar Jenner, Nathan Tjoe A-On, hingga Thom Haye lebih diandalkan Shin Tae-yong. Tak ayal, dia diprediksi akan dicoret Shin Tae-yong saat melawan Jepang nanti.

4. Egy Maulana Vikri

Egy Maulana Vikri

Kemudian, ada Egy Maulana Vikri. Nasibnya sama seperti Ricky Kambuaya. Dia tak masuk daftar susunan pemain saat melawan Bahrain. Sementara saat melawan China, Egy masuk daftar susunan pemain, tetapi tak dimainkan sama sekali.

Penyebabnya, Egy Maulana Vikri kalah saing dengan sejumlah pemain lainnya, seperti Marselino Ferdinan, Witan Sulaeman, Malik Risaldi, hingga kini ada sosok pemain naturalisasi anyar, Eliano Reijnders. Kini, dia pun bisa saja dicoret Shin Tae-yong saat melawan Jepang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179718/marc_klok-ruio_large.jpg
Marc Klok: Timnas Indonesia Tidak Gagal Total di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179711/sepakbola_indonesia-LXNA_large.jpg
Wakil Ketum PSSI Tepis Kabar Indonesia Keluar dari AFC: Harus Tetap di AFC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/51/3179601/jay_idzes-IvBD_large.jpg
Kisah Jay Idzes yang Ceritakan Asal-usul Dipanggil Bang Jay di Indonesia kepada Media Sassuolo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/51/3179594/timnas_indonesia_siap_turun_di_fifa_asean_cup_pssi-JIxB_large.jpg
Diikuti Timnas Indonesia, Kapan Jadwal FIFA ASEAN Cup?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/27/51/1637481/tim-voli-putri-indonesia-lolos-ke-final-asian-youth-games-2025-rxe.webp
Tim Voli Putri Indonesia Lolos ke Final Asian Youth Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri_3.jpg
Fajar/Fikri Sabet Runner-up Beruntun di Eropa! Pelatih Beri Komentar Mengejutkan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement