HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cerita Bek Timnas Indonesia Calvin Verdonk Jumpa Pemain Jepang di Bandara, Bahas Apa?

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |04:38 WIB
BEK Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, mengaku bertemu sejumlah pemain Timnas Jepang di Bandara Schiphol, Amsterdam, Belanda. Mereka lalu berbincang-bincang dengan cukup akrab.

Momen itu terjadi sebelum Calvin bertolak ke Bahrain dan China untuk membela Timnas Indonesia di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pemain NEC Nijmegen itu bertemu dengan dua penggawa Samurai Biru, Koki Ogawa dan Ritsu Doan.

Calvin Verdonk

Kedua pemain itu juga sedang dalam perjalanan untuk membela negaranya di ajang yang sama. Berdasarkan obrolan dengan Ritsu dan Koki, Calvin mengungkapkan, Timnas Indonesia memiliki kesan yang baik.

“Jepang memiliki citra yang baik terhadap kami (Timnas Indonesia),” kata Calvin dikutip dari Forza NEC, Senin (21/10/2024).

“Saya bertemu Koki (Ogawa) dan Ritsu Doan di Schiphol dalam perjalanan ke Asia,” imbuh pemain berdarah Aceh itu.

“Lalu kami membicarakannya (Timnas Indonesia). Saya bercanda dengan Doan, saya lebih suka bermain melawan dia daripada melawan (Takefusa) Kubo,” sambung Verdonk

Halaman:
1 2
      
