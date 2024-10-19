Curhat Pilu Calvin Verdonk ke Media Belanda: Timnas Indonesia Kurang Beruntung

CALVIN Verdonk mencurahkan isi hatinya ke media Belanda usai membela Timnas Indonesia. Ia merasa Skuad Garuda kurang beruntung pada dua laga Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia periode Oktober 2024.

Timnas Indonesia menelan hasil kurang baik dalam dua pertandingan lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Calvin Verdonk dan kawan-kawan ditahan imbang Timnas Bahrain (2-2) di Bahrain National Stadium, Kamis 10 Oktober 2024.

Setelah itu, Indonesia menelan kekalahan dari Timnas China (1-2) di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Selasa 15 Oktober 2024. Dua hasil minor ini membuat Timnas Indonesia turun ke posisi lima klasemen sementara Grup C.

Calvin mengakui hasil dua pertandingan ini jauh dari ekspektasi para penggawa Timnas Indonesia. Meski pun tak ditargetkan, pemain NEC Nijmegen itu kecewa tak mendapatkan kemenangan.

“Ini adalah pertandingan di mana Anda bisa mendapatkan tiga poin dua kali, meski pun kami tidak menargetkannya,” kata Calvin dikutip dari Forza NEC, Sabtu (19/10/2024).

Lebih lanjut, pemain berusia 27 tahun itu menceritakan situasi yang dialami Timnas Indonesia dalam dua pertandingan tersebut. Pada laga melawan Bahrain, Calvin mengaku kecewa kurang beruntung dan dirugikan oleh wasit.

“Pertama kami bermain sangat buruk melawan Bahrain. Wasit di sana juga tidak bagus. Saya kira ada tambahan waktu enam menit dan mereka mencetak gol di menit ke-99,” keluh Calvin.