Unggahan Berkelas Calvin Verdonk Usai Timnas Indonesia Terpuruk di FIFA Matchday Oktober 2024

UNGGAHAN berkelas Calvin Verdonk usai Timnas Indonesia terpuruk di FIFA Matchday Oktober 2024 mencuri perhatian. Sebab, ia memberi pesan semangat untuk bangkit.

Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan di dua laga lanjutan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim besutan Shin Tae-yong itu ditahan Timnas Bahrain (2-2) di Bahrain National Stadium, Manama, Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB.

Setelah itu, Skuad Garuda menelan kekalahan dari Timnas China (1-2) di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB. Dua hasil minor ini membuat Timnas Indonesia turun ke posisi lima klasemen sementara Grup C.

Asa Timnas Indonesia untuk mentas di Piala Dunia 2026 pun semakin tipis. Kini, mereka menyisakan enam pertandingan dengan rincian empat laga kandang dan dua pertandingan tandang.

Calvin meminta rekan-rekan setimnya untuk tetap berjuang terlepas dari hasil minor melawan Bahrain dan China. Pemain NEC Nijmegen itu menegaskan, Timnas Indonesia tidak boleh menyerah begitu saja.

“Masih banyak yang harus diperjuangkan, mesk ipun kita telah melewatkan beberapa langkah di sepanjang jalan,” tulis Calvin di akun Instagram pribadinya @c.verdonk, dikutip Sabtu (19/10/2024).