Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Unggahan Berkelas Calvin Verdonk Usai Timnas Indonesia Terpuruk di FIFA Matchday Oktober 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |09:01 WIB
Unggahan Berkelas Calvin Verdonk Usai Timnas Indonesia Terpuruk di FIFA Matchday Oktober 2024
Calvin Verdonk mengunggah pesan berkelas usai Timnas Indonesia terpuruk di Oktober 2024 (Foto: Instagram/@c.verdonk)
A
A
A

UNGGAHAN berkelas Calvin Verdonk usai Timnas Indonesia terpuruk di FIFA Matchday Oktober 2024 mencuri perhatian. Sebab, ia memberi pesan semangat untuk bangkit.

Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan di dua laga lanjutan Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim besutan Shin Tae-yong itu ditahan Timnas Bahrain (2-2) di Bahrain National Stadium, Manama, Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB.

Calvin Verdonk

Setelah itu, Skuad Garuda menelan kekalahan dari Timnas China (1-2) di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB. Dua hasil minor ini membuat Timnas Indonesia turun ke posisi lima klasemen sementara Grup C.

Asa Timnas Indonesia untuk mentas di Piala Dunia 2026 pun semakin tipis. Kini, mereka menyisakan enam pertandingan dengan rincian empat laga kandang dan dua pertandingan tandang.

Calvin meminta rekan-rekan setimnya untuk tetap berjuang terlepas dari hasil minor melawan Bahrain dan China. Pemain NEC Nijmegen itu menegaskan, Timnas Indonesia tidak boleh menyerah begitu saja.

“Masih banyak yang harus diperjuangkan, mesk ipun kita telah melewatkan beberapa langkah di sepanjang jalan,” tulis Calvin di akun Instagram pribadinya @c.verdonk, dikutip Sabtu (19/10/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/11/1636845/dirtek-alexander-zwiers-ungkap-kriteria-pelatih-baru-timnas-indonesia-epw.webp
Dirtek Alexander Zwiers Ungkap Kriteria Pelatih Baru Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/laliga_menghidupkan_atmosfer_el_clasico_di_indones.jpg
Jelang Real Madrid vs Barcelona, LaLiga Hidupkan Semarak El Clasico di Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement