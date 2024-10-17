Penyebab Thom Haye hingga Calvin Verdonk Bisa Perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024

PENYEBAB Thom Haye hingga Calvin Verdonk berpotensi memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Piala AFF 2024 digelar pada 9 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Filipina, Myanmar, Laos dan Vietnam. Masing-masing tim akan melakoni empat pertandingan di fase grup dengan rincian dua laga kandang dan tandang.

Nantinya, dua tim tim teratas di masing-masing grup (A dan B) berhak lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi Timnas Indonesia U-22 yang akan turun di Piala AFF 2024, bukan tim senior.

(Shin Tae-yong pimpin Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. (Foto: PSSI)

“Kami juga mulai membahas persiapan Piala AFF dan SEA Games dengan mempersiapkan timnas U-22. Bismillah timnas bisa memberikan yang terbaik,” kata Erick Thohir di akun Instagram-nya, @erickthohir.

Meski levelnya tidak setinggi Piala Asia maupun Kualifikasi Piala Dunia, gengsi negara tetap dipertaruhkan di ajang Piala AFF. Jika kalah dari Vietnam, Thailand atau Malaysia, tentunya hal yang memalukan bagi Indonesia.

Karena itu bukan tak mungkin, Shin Tae-yong akan menyelipkan sejumlah pemain senior ke skuad Piala AFF 2024. Asnawi Mangkualam (Port FC, Thailand), Jordi Amat (JDT, Malaysia) dan Pratama Arhan (Suwon FC, Korea Selatan) merupakan beberapa pemain abroad yang berpotensi dibawa Shin Tae-yong.

Sebab, ketika Piala AFF 2024 bergulir, Liga Korea Selatan telah berakhir, sedangkan Liga Malaysia dan Liga Thailand dihentikan agar-agar klub ikhlas melepas sang pemain ke tim nasional. Pemain-pemain Timnas Indonesia yang merumput di Eredivisie juga bisa diberdayakan.