Kata-Kata Jairo Riedewald Setelah Timnas Indonesia Kalah 1-2 dari China: Semoga Menang di Laga Berikutnya!

Jairo Riedewald sebut Timnas Indonesia kurang beruntung saat kalah dari China. (Foto: X/@official_rafc)

GELANDANG Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald, memberi respons setelah Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Timnas China di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB. Dalam direct message (DM) yang dilakukan dengan akun Instagram @pemainketurunan.id, Jairo Riedewald mengungkap pendapatnya.

“Hasil yang kurang beruntung melawan China. Semoga mereka (Timnas Indonesia) memenangkan laga selanjutnya. Tetap beri dukungan dan tunjukkan cinta,” kata Jairo Riedewald kepada @pemainketurunan.id.

(Jairo Riedewald berharap Timnas Indonesia menang atas Jepang. (Foto: Instagram/@pemainketurunan.id)

Jairo Riedewald disebut-sebut sebagai pemain keturunan selanjutnya yang menjalani proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Menurut podcaster asal Belanda, Dennie van Laar, Jairo Riedewald sudah positif untuk memperkuat Timnas Indonesia. Ia pun sudah memberi kode dengan menaruh bendera Indonesia di bio Instagram-nya, @jriedewald.

Beredar kabar, gelandang 28 tahun itu sudah menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Kabarnya, sejak Maret 2024 Jairo Riedewald seharusnya sudah tiba di Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi.

Namun, serangkaian cedera yang dialami membuat gelandang berdarah Indonesia-Belanda ini fokus memulihkan cederanya. Saat ini, Jairo Riedewald pun sedang mengalami masalah pada hamstring-nya.

Alhasil, eks pemain Ajax Amsterdam dan Crystal Palace ini baru dua kaili main di Liga 1 Belgia 2024-2025. Jika sudah pulih dari cedera, kehadiran Jairo Riedewald sangat dibutuhkan Timnas Indonesia.