Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Irak Ejek PSSI-nya Bahrain yang Minta Venue Pertandingan Lawan Timnas Indonesia Tidak Digelar di Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 17 Oktober 2024 |13:56 WIB
Media Irak Ejek PSSI-nya Bahrain yang Minta Venue Pertandingan Lawan Timnas Indonesia Tidak Digelar di Indonesia
Suasana laga Timnas Indonesia vs Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA asal Irak, @iraqfootballpod, merasa heran dengan Asosiasi Sepakbola Bahrain (BFA) yang meminta venue pertandingan Timnas Indonesia vs Bahrain tidak digelar di Indonesia. Seperti netizen Tanah Air, @iraqfootballpod pun pada akhirnya ikut mengejek PSSI-nya Bahrain tersebut.

Menurut @iraqfootballpod, Indonesia tak hanya sekadar negara yang indah, tetapi juga banyak diisi oleh orang-orang yang sangat ramah. Sehingga ia justru merasa Timnas Bahrain-lah yang tak layak untuk datang ke Indonesia dengan sikap mereka itu.

“Benar-benar lelucon. Bahrain tidak pantas mengunjungi Indonesia dan disambut oleh negara dan orang-orang yang begitu cantik. Kerugian bagi mereka,” tulis @iraqfootballpod, dikutip Kamis (17/10/2024).

@iraqfootballpod sendiri sudah merasakan langsung kehangatan pencinta sepakbola Tanah Air. Sebab media Irak tersebut kerap saling melempar lelucon dengan akun sepakbola Indonesia di media sosial X (twitter).

Media Irak ikut ejek BFA

Media Irak itu mulai dekat dengan sepakbola Tanah Air karena Timnas Irak dan Timnas Indonesia pernah saling berjumpa di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tergabung di Grup F, Timnas Indonesia dan Irak pun sama-sama lolos ke babak ketiga.

Saat itu, Timnas Irak mampu menang 5-1 atas Timnas Indonesia saat bermain di kandang sendiri. Lalu kala bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dan menang lagi dengan skor 2-0, Irak pun mendapatkan sambutan yang hangat tanpa terancam apapun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178396/shin_tae_yong-BRYv_large.jpg
Shin Tae-yong Akui Terharu Namanya Diteriakkan Usai Timnas Indonesia Kalah dari Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177917/rizky_ridho-AfOi_large.jpg
Gagal ke Piala Dunia 2026, Rizky Ridho Janji Timnas Indonesia Bakal Lebih Baik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/51/1636233/indonesia-golf-festival-2025-resmi-dibuka-rayakan-semangat-golf-for-everyone-zqx.webp
Indonesia Golf Festival 2025 Resmi Dibuka: Rayakan Semangat Golf for Everyone
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/erick_thohir.jpg
Erick Thohir Ungkap Fakta di Balik Penolakan Atlet Israel: Bawa Senjata dan Pasukan Khusus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement