Media Irak Ejek PSSI-nya Bahrain yang Minta Venue Pertandingan Lawan Timnas Indonesia Tidak Digelar di Indonesia

MEDIA asal Irak, @iraqfootballpod, merasa heran dengan Asosiasi Sepakbola Bahrain (BFA) yang meminta venue pertandingan Timnas Indonesia vs Bahrain tidak digelar di Indonesia. Seperti netizen Tanah Air, @iraqfootballpod pun pada akhirnya ikut mengejek PSSI-nya Bahrain tersebut.

Menurut @iraqfootballpod, Indonesia tak hanya sekadar negara yang indah, tetapi juga banyak diisi oleh orang-orang yang sangat ramah. Sehingga ia justru merasa Timnas Bahrain-lah yang tak layak untuk datang ke Indonesia dengan sikap mereka itu.

“Benar-benar lelucon. Bahrain tidak pantas mengunjungi Indonesia dan disambut oleh negara dan orang-orang yang begitu cantik. Kerugian bagi mereka,” tulis @iraqfootballpod, dikutip Kamis (17/10/2024).

@iraqfootballpod sendiri sudah merasakan langsung kehangatan pencinta sepakbola Tanah Air. Sebab media Irak tersebut kerap saling melempar lelucon dengan akun sepakbola Indonesia di media sosial X (twitter).

Media Irak itu mulai dekat dengan sepakbola Tanah Air karena Timnas Irak dan Timnas Indonesia pernah saling berjumpa di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tergabung di Grup F, Timnas Indonesia dan Irak pun sama-sama lolos ke babak ketiga.

Saat itu, Timnas Irak mampu menang 5-1 atas Timnas Indonesia saat bermain di kandang sendiri. Lalu kala bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dan menang lagi dengan skor 2-0, Irak pun mendapatkan sambutan yang hangat tanpa terancam apapun.