5 Pemain Tertua di Real Madrid Musim 2024-2025, Nomor 1 sang Kapten yang Nyaris 40 Tahun

ADA 5 pemain tertua di Real Madrid pada musim 2024-2025 yang menarik untuk diketahui. Sebab kelima pemain tersebut nyatanya masih menjadi yang diandalkan Los Blancos –julukan Madrid– sampai saat ini, bahkan ada yang berstatus sebagai kapten utama Madrid!

Itu membuktikan usia bukan jadi persoalan untuk pelatih Madrid, Carlo Ancelotti. Selama sang pemain bisa berkontribusi, maka mereka masih akan dipakai di Real Madrid. Penasaran siapa saja mereka?

Berikut 5 Pemain Tertua di Real Madrid Musim 2024-2025:

5. David Alaba (24 Juni 1992)





Alaba saat ini berusia 32 tahun. Pemain berpaspor Austria itu merupakan salah satu bek tengah andalan Madrid.

Namun, kini Alaba tengah cedera. Sehingga ia belum memainkan satu pun laga bersama Madrid di musim 2024-2025.

4. Thibaut Courtois (11 Mei 1992)





Setelah mengalami cedera pada musim lalu, Courtois kini sudah kembali menjadi kiper utama Madrid. Penjaga gawang berusia 32 tahun itu pun sudah memainkan 11 laga di musim ini dan sukses mencatatkan empat clean sheet.

Courtois kini sudah enam tahun lebih bersama Madrid. Ia bergabung pada 9 Agustus 2018 dari Chelsea.