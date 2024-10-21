Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Prediksi Skor Real Madrid vs Borussia Dortmund di Liga Champions 2024-2025: Los Blancos Bungkam sang Pemuncak Klasemen?

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |16:19 WIB
Prediksi Skor Real Madrid vs Borussia Dortmund di Liga Champions 2024-2025: Los Blancos Bungkam sang Pemuncak Klasemen?
Para pemain Real Madrid kala berlaga. (Foto: Real Madrid)
A
A
A

PREDIKSI skor Real Madrid vs Borussia Dortmund di Liga Champions 2024-2025 akan diulas Okezone. Laga seru itu akan digelar di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, pada Rabu 23 Oktober 2024 pukul 02.00 WIB.

Ya, Real Madrid akan menghadapi lawan berat di matchday ketiga Liga Champions 2024-2025. Pasukan Carlo Ancelotti akan menghadapi pemuncak klasemen sementara Liga Champions musim ini, yakni Borussia Dortmund.

Real Madrid

Dortmund memang mengukir perjalanan manis sejauh ini di pentas Liga Champions 2024-2025. Mereka memulai penampilannya dengan menang 3-0 atas Club Brugge.

Di matchday kedua, Borussia Dortmund lebih menggila. Klub raksasa asal Jerman itu bahkan bisa menang telak 7-1! Kemenangan ini diraih saat mereka menjamu Celtic.

Tak ayal, Dortmund kini ada di urutan pertama pada klasemen sementara Liga Champions 2024-2024. Die Borussen -julukan Borussia Dortmund- total sudah mengemas 6 poin.

Real Madrid pun perlu waspada dalam menjamu Emre Can cs. Apalagi, Los Blancos -julukan Real Madrid- tampil kurang konsisten di Liga Champions 2024-2025.

Madrid memulai perjalanan dengan menang 3-1 atas Stuttgart. Sayangnya, saat bertandang ke markas Lille di matchday kedua, Madrid kalah tipis 0-1.

Alhasil, Real Madrid masih terjerembab di posisi ke-17 pada klasemen sementara Liga Champions 2024-2025. Madrid baru mengemas 3 poin saja saat ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/261/3144966/psg_juara_liga_champions_2024_2025-DZP8_large.jpg
Daftar Top Klub Dunia yang Raih 1 Trofi Liga Champions, PSG Jadi yang Paling Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/261/3144139/luis_enrique-j086_large.jpg
Kisah Luis Enrique, Pelatih PSG yang Ternyata Seorang Pembelot Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/261/3143991/achraf_hakimi-jpwl_large.jpg
Kisah Haru Perjuangan Achraf Hakimi, Pemain yang Dibuang Inter Milan Kini Juara Liga Champions 2024-2025 Bersama PSG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/261/3143767/erick_thohir-uFqd_large.jpg
Nobar Final Liga Champions 2024-2025, Erick Thohir Diskusi Taktik dengan Patrick Kluivert
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637501/pssi-tepis-kabar-indonesia-ikut-ajakan-jepang-keluar-dari-afc-idf.webp
PSSI Tepis Kabar Indonesia Ikut Ajakan Jepang Keluar dari AFC
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/bek_sassuolo_jay_idzes.jpg
Jay Idzes Ungkap Peran Fabio Grosso di Balik Keputusannya Gabung Sassuolo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement