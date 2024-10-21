Prediksi Skor Real Madrid vs Borussia Dortmund di Liga Champions 2024-2025: Los Blancos Bungkam sang Pemuncak Klasemen?

Para pemain Real Madrid kala berlaga. (Foto: Real Madrid)

PREDIKSI skor Real Madrid vs Borussia Dortmund di Liga Champions 2024-2025 akan diulas Okezone. Laga seru itu akan digelar di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, pada Rabu 23 Oktober 2024 pukul 02.00 WIB.

Ya, Real Madrid akan menghadapi lawan berat di matchday ketiga Liga Champions 2024-2025. Pasukan Carlo Ancelotti akan menghadapi pemuncak klasemen sementara Liga Champions musim ini, yakni Borussia Dortmund.

Dortmund memang mengukir perjalanan manis sejauh ini di pentas Liga Champions 2024-2025. Mereka memulai penampilannya dengan menang 3-0 atas Club Brugge.

Di matchday kedua, Borussia Dortmund lebih menggila. Klub raksasa asal Jerman itu bahkan bisa menang telak 7-1! Kemenangan ini diraih saat mereka menjamu Celtic.

Tak ayal, Dortmund kini ada di urutan pertama pada klasemen sementara Liga Champions 2024-2024. Die Borussen -julukan Borussia Dortmund- total sudah mengemas 6 poin.

Real Madrid pun perlu waspada dalam menjamu Emre Can cs. Apalagi, Los Blancos -julukan Real Madrid- tampil kurang konsisten di Liga Champions 2024-2025.

Madrid memulai perjalanan dengan menang 3-1 atas Stuttgart. Sayangnya, saat bertandang ke markas Lille di matchday kedua, Madrid kalah tipis 0-1.

Alhasil, Real Madrid masih terjerembab di posisi ke-17 pada klasemen sementara Liga Champions 2024-2025. Madrid baru mengemas 3 poin saja saat ini.