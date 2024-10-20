Mantan Pemain Real Madrid Ini Ingatkan Jepang untuk Tak Remehkan Timnas Indonesia: Suporter Garuda Luar Biasa!

Timnas Jepang bakal hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: JFA)

BINTANG Tim Nasional (Timnas) Jepang, Takefusa Kubo ingatkan skuadnya untuk tak meremehkan Timnas Indonesia jelang kedua tim bentrok di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Apalagi mantan pemain Real Madrid itu pun tahu betapa hebatnya suporter Timnas Indonesia, sehingga itu bisa menjadi tekanan tersendiri untuk tim berjulum Samurai Biru –julukan Timnas Jepang.

Jepang akan melakoni dua laga tandang dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan November 2024 mendatang. Laga tandang pertamanya di bulan itu, mereka akan melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 15 November 2024. Lalu selang empat hari, Samurai Biru akan tandang melawan China.

Di atas kertas, Jepang memang lebih diunggulkan dibanding Timnas Indonesia dengan catatan belum menelan kekalahan dari empat laga Grup C. Samurai Biru mengemas tiga kemenangan dan satu imbang. Lain cerita dengan Timnas Indonesia yang mencatat tiga hasil imbang dan satu kekalahan.

Kendati begitu, Kubo tetap tidak ingin anggap remeh Timnas Indonesia. Pemain Real Sociedad itu menilai kalau pastinya Skuad Garuda bakal tampil habis-habisan saat menjamu Jepang di SUGBK.

"Indonesia kalah (lawan China), tapi saya pikir mereka tidak punya jalan mundur lagi,” kata Kubo, dilansir dari Gekisaka, Minggu (20/10/2024).

Kubo turut menyoroti betapa besarnya basis suporter Timnas Indonesia. Sebab eks pemain Real Madrid ini pernah melihat langsung atmosfer tersebut kala membela kala membela Jepang U-19 di Piala Asia U-19 2018 yang berlangsung di Indonesia.