Timnas Indonesia Terpuruk Jelang Hadapi Jepang, Exco PSSI: Dukungan Suporter Bisa Bantu Bangkit

JAKARTA – Anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI) Arya Sinulingga melihat mental Timnas Indonesia terpuruk jelang menghadapi Timnas Jepang dan Timnas Arab Saudi. Ia yakin dukungan suporter pada dua laga kandang di Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu akan membantu tim bangkit.

Indonesia hanya meraih satu poin dalam dua laga tandang periode Oktober 2024. Hasil itu didapat usai imbang 2-2 dengan Timnas Bahrain dan kalah 1-2 dari Timnas China.

Selanjutnya, anak asuh Shin Tae-yong akan memainkan dua laga kandang pada November 2024. Indonesia menjamu Jepang (15 November 2024) dan Arab Saudi (19 November 2024) di Jakarta.

Arya mengatakan dua hasil pada Oktober 2024 tidak sesuai target Timnas Indonesia dalam fase Grup C. Ia menilai hasil itu sedikit memengaruhi.

"Pemain agak down karena dua kali hasilnya begini. Tapi kami yakin mereka pasti ada waktu untuk recovery mental,” ungkap Arya kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), di Jakarta, pekan ini.

“Karena mereka tahu, langkah berikutnya adalah yang sangat penting dan kritis," imbuh pria berkacamata itu.