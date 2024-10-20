Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Pascal Struijk Kirim Kode Siap Perkuat Timnas Indonesia, Siap-Siap Shin Tae-yong Antar Skuad Garuda ke Piala Dunia 2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |08:09 WIB
Pascal Struijk Kirim Kode Siap Perkuat Timnas Indonesia, Siap-Siap Shin Tae-yong Antar Skuad Garuda ke Piala Dunia 2026!
Pascal Struijk berpeluang membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@pascalstruijk)
A
A
A

BEK Leeds United, Pascal Struijk, kirim kode siap memperkuat Timnas Indonesia. Di akun Instagram penyerang Leeds United, Joel Piroe, Pascal Struijk menyebut sang rekan sebagai penyerang Indonesia.

Sementara di unggahan Pascal Struijk, gantian Joel Piroe yang meninggalkan komentar. Ia menulis “Indonesia is calling” atau "Indonesia memanggil Pascal Struijk".

Pascal Struijk kirim kode siap memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@pascalstruijk)

Banyak netizen beranggapan ini hanyalah sebuah sarkasme, mengingat banyak netizen Indonesia yang mengemis agar pemain keturunan mau memperkuat Timnas Indonesia. Namun, masih hangat dalam ingatan kepada ketika Kevvin Diks dan Mees Hilgers melakukan hal serupa dan ujung-ujungnya mereka bersedia menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Jika Pascal Struijk bersedia menjadi WNI, betapa kuatnya pertahanan Timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, bek yang memiliki harga pasar mencapai 15 juta euro atau sekira Rp252 miliar ini dapat diandalkan sebagai bek tengah sebelah kiri.

Bek 25 tahun ini dapat membentuk trio tangguh bersama Mees Hilgers dan Jay Idzes di jantung pertahanan Timnas Indonesia. Sebelumnya, podcaster asal Belanda, Dennie van Laar, juga mengatakan Pascal Struijk berpotensi membela Timnas Indonesia.

“Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan: Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa,” kata Dennie van Laar, Okezone mengutip dari YouTube Voetbal Primeur.

Halaman:
1 2
      

