5 Negara Rival Timnas Indonesia jika Pindah ke Oseania, Nomor 1 Pernah 2 Kali Lolos Piala Dunia!

Timnas Indonesia memiliki sedikit rival jika pindah ke Oseania. (Foto: PSSI)

SEBANYAK 5 negara rival Timnas Indonesia jika pindah ke Oseania akan diulas Okezone. Salah satu pandit ternama di Indonesia, Justinus Lhaksana, menilai ada baiknya Timnas Indonesia pindah ke Oseania atau mendorong FIFA agar membuat AFC tandingan jika AFC mengabulkan permintaan Federasi Sepakbola Bahrain (BFA) yang berharap laga Timnas Indonesia vs Bahrain digelar di tempat netral.

“Kalo AFC mengabulkan permintaan Bahrain, kita pindah ke Oceania aja, atau bikin AFC Tandingan dan isinya non Timur Tengah. Tinggal semua negara non TimTeng lobby FIFA agar AFC dibagi 2,” tulis Coach Justin di akun X-nya, @CoachJustinL.

Jika pindah ke Oseania, peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia sangat besar. Sebab, daftar rival Timnas Indonesia takkan sebanyak di Asia.

Ditambah lagi per 2026, Oseania mendapatkan satu tiket lolos otomatis ke Piala Dunia, plus satu slot untuk mengikuti playoff. Lantas, siapa saja rival Timnas Indonesia di Oseania jika pindah ke wilayah yang satu ini?

Berikut 5 negara rival Timnas Indonesia jika pindah ke Oseania:

5. Fiji





Fiji yang kini menempati peringkat 146 dunia, tak pernah kalah dari Timnas Indonesia dalam tiga pertemuan. Dari tiga pertemuan itu, Fiji selalu menahan Timnas Indonesia.

Terbaru dalam laga uji coba yang dilangsungkan di Stadion Patriot Bekasi pada 2 September 2017, skor sama kuat 0-0. Meski Timnas Indonesia kini diperkuat banyak pemain berkualitas, tak ada jaminan skuad Garuda dengan mudah mengalahkan Fiji.