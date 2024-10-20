Jadi Kelinci Percobaan Shin Tae-yong, Calvin Verdonk Malah Nyaman Jadi Bek Tengah

NIJMEGEN – Pemain NEC Nijmegen, Calvin Verdonk kini mulai nyaman bermain sebagai bek tengah di Timnas Indonesia. Meski posisi aslinya adalah bek kiri, Verdonk merasa keputusan pelatih Shin Tae-yong menjadikannya sebagai kelinci percobaan dengan bermain di tengah justru membuatnya senang.

Seperti diketahui, Verdonk merupakan pemain yang berposisi asli sebagai bek sayap kiri. Dia mengisi pos tersebut selama kariernya, termasuk di klubnya saat ini, NEC Nijmegen, di Liga Belanda.

Namun, setelah membela Timnas Indonesia, Verdonk mendapatkan tugas yang berbeda, terutama dalam beberapa laga terakhir. Contohnya dalam dua pertandingan lanjutan Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, kontra Bahrain dan China.

Pemain berusia 27 tahun itu ditugaskan sebagai bek tengah kiri oleh Shin Tae-yong dalam skema formasi 5-2-3 yang diterapkannya. Dia berduet dengan Jay Idzes dan Mees Hilgers atau Rizky Ridho.

Verdonk pun mengungkapkan bahwa dirinya senang dengan sistem formasi lima bek yang diterapkan oleh pelatih asal Korea Selatan itu di Timnas Indoensia. Sebab, sebagai bek tengah kiri, dia bisa lebih banyak menguasai bola dan terlibat dalam permainan.

“Saya suka sistem itu (5 bek). Anda tidak memiliki banyak duel dengan striker tinggi, banyak waktu menguasai bola, build-up yang bagus, dan Anda memiliki permainan di depan Anda,” kata Verdonk dilansir dari Forza NEC, Minggu (20/10/2024).