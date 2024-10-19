Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Calvin Verdonk Lempar Candaan Jelang Duel Timnas Indonesia vs Jepang di SUGBK: Mereka Tak Punya Banyak Pemain Bagus

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |18:21 WIB
Calvin Verdonk kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
NIJMEGEN – Pemain Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, lempar candaan menjelang pertandingan melawan Timnas Jepang dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Calvin berkelakar bahwa Timnas Jepang tidak mempunyai banyak pemain bagus.

Calvin sendiri mengakui sudah menganalisis kekuatan Timnas Jepang menjelang pertandingan tersebut. Dia sempat bergurau Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- tidak mempunyai banyak pemain top di timnya.

Calvin Verdonk

“Mereka tidak punya banyak pemain bagus di Jepang,” canda Calvin sambil mengedipkan mata dan tertawa, dikutip dari Forza NEC, Sabtu (19/10/2024).

“Tidak (kata Calvin menarik candaannya), semua pemain (Jepang) top,” sambungnya.

Di pertandingan itu, Calvin akan bertemu dengan rekan setimnya di NEC Nijmegen, Koki Ogawa. Selain itu, dia juga akan berhadap-hadapan langsung dengan bintang Real Sociedad, Takefusa Kubo.

Mengenai hal ini, Calvin mengatakan tidak sabar untuk melakoni laga melawan Jepang. Pemain berusia 27 tahun itu mengakui pertandingan melawan Samurai Biru akan terasa menyenangkan baginya.

“Itu (laga melawan Jepang) akan menjadi pertandingan paling menyenangkan untuk saya mainkan,” ujar Calvin.

“Tentu saja karena kami bermain melawan Koki (Ogawa), tapi juga semua pemain top lainnya. Pikirkan (Takefusa) Kubo, yang mungkin merupakan lawan langsung saya, yang berprestasi di Liga Spanyol,” lanjutnya.

