HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Maarten Paes Perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 Setelah FC Dallas Resmi Mainkan Laga Terakhir di MLS 2024?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |09:57 WIB
Maarten Paes berpotensi memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. (Foto: Instagram/@maartenpaes)
Maarten Paes berpotensi memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. (Foto: Instagram/@maartenpaes)
A
A
A

MAARTEN Paes perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 setelah FC Dallas resmi memainkan laga terakhirnya di Major League Soccer (MLS) 2024? Sekadar diketahui, FC Dallas menjamu Sporting Kansas City di matchday terakhir musim reguler MLS 2024 pada Minggu, (20/10/2024) pagi WIB.

Dalam laga tersebut, FC Dallas menang 2-0. Sayangnya, Maarten Paes tidak dimainkan pelatih FC Dallas. Disinyalir, kiper 26 tahun ini masih sedikit mengalami masalah di pergelangan tangannya kelar membela Timnas Indonesia bulan ini.

Maarten Paes saat memperkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: AFC)

(Maarten Paes saat memperkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: AFC)

MLS 2024 sejatinya masih akan menggelar babak playoff pada Oktober hingga Desember 2024. Namun, FC Dallas tak ambil bagian di babak playoff karena gagal melaju ke fase tersebut.

Alhasil, Maarten Paes bisa menjalani liburan dari akhir Oktober 2024 hingga Januari 2025. Sebab, MLS 2025 baru akan dimulai Februari 2025.

Meski begitu, Maarten Paes tak bisa berlibur sepenuhnya. Sebab, pada 15 dan 19 November 2024, Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi di matchday kelima serta keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Satu yang pasti, Maarten Paes tidak terikat dengan agenda klub dalam waktu dekat. Karena itu, Maarten Paes bisa saja memperkuat Timnas Indonesia saat mengarungi Piala AFF 2024 pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

Halaman: 1 2
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita bola lainnya
