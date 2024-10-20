Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

35 Negara Bikin AFC Tandingan jika AFC Kabulkan Permintaan Bahrain yang Menolak Main di Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |09:08 WIB
35 Negara Bikin AFC Tandingan jika AFC Kabulkan Permintaan Bahrain yang Menolak Main di Indonesia?
35 negara diharapkan Coach Justin membentuk AFC tandingan jika AFC mengabulkan permintaan Bahrain yang menolak main di Indonesia. (Foto: Instagram/@bahrainfa)
A
A
A

SEBANYAK 35 negara membuat AFC tandingan jika AFC mengabulkan permintaan Bahrain yang menolak main di Indonesia? Salah satu pengamat sepakbola asal Indonesia, Justinus Lhaksana, memberi saran kepada PSSI.

Jika AFC mengiyakan agar laga Timnas Indonesia vs Bahrain di lanjutan matchday kedelapan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 25 Maret 2025 digelar di tempat netral, Coach Justin -sapaan akrab Justinus Lhaksana- mendorong PSSI untuk pindah ke zona Oseania atau meminta bantuan negara-negara non Asia Barat untuk melobi FIFA agar AFC dibagi dua.

Timnas Indonesia diminta pindah ke Oseania atau membuat AFC tandingan. (Foto; X/@CoachJustinL)

(Timnas Indonesia diminta pindah ke Oseania atau membuat AFC tandingan. (Foto; X/@CoachJustinL)

“Kalo AFC mengabulkan permintaan Bahrain, kita pindah ke Oceania aja, atau bikin AFC Tandingan dan isinya non Timur Tengah. Tinggal semua negara non TimTeng lobby FIFA agar AFC dibagi 2,” tulis Coach Justin di akun X-nya, @CoachJustinL.

Wacana di atas diajukan efek seringnya AFC menguntungkan negara-negara Asia Barat. Sekadar diketahui, presiden AFC saat ini adalah Salman bin Ibrahim Al Khalifa yang berasal dari Bahrain, salah satu negara Asia Barat.

Saking seringnya AFC memberi keuntungan kepada negara-negara Asia Barat, sampai muncul akronim AFC itu adalah Arab Football Confederation, bukan Asian Football Confederation.

AFC bisa saja dibagi dua karena luasnya wilayah dan banyaknya negara yang dinaungi mereka. AFC bisa mengikuti jejak Benua Amerika yang membagi dua konfederasi, yakni CONCACAF (Amerika Utara dan Tengah) serta CONMEBOL (Amerika Selatan).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/51/3179478/thomas_doll_diharapkan_jadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_okezone-ED2x_large.jpg
Thomas Doll Dijagokan Jadi Pelatih Timnas Indonesia Selanjutnya, Greg Nwokolo: Dia Pelatih Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/51/3179348/alexander_zwiers_mengungkap_kriteria_idaman_pelatih_baru_timnas_indonesia-6CtE_large.jpeg
Dirtek PSSI Alexander Zwiers Ungkap Kriteria Idaman Pelatih Baru Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/51/3179431/jay_idzes_berpotensi_memperkuat_timnas_indonesia_di_piala_asean_fifa_okezone-0okU_large.jpg
Jay Idzes, Ole Romeny hingga Kevin Diks Perkuat Timnas Indonesia di Piala ASEAN FIFA?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/51/3179408/ketum_pssi_erick_thohir_jumpa_ultras_garuda_indonesia-d64n_large.jpg
Ketum PSSI Erick Thohir Jumpa Ultras Garuda, Bahas soal Pelatih Baru Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/50/1636957/fabio-wardley-juara-dunia-wbo-usai-menang-tko-atas-joseph-parker-selanjutnya-lawan-usyk-wlx.webp
Fabio Wardley Juara Dunia WBO usai Menang TKO atas Joseph Parker, Selanjutnya Lawan Usyk!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/nobar_el_clasico.jpg
El Clasico Makin Seru! Ribuan Fans Padati Nobar Real Madrid Vs Barcelona Bareng Vision+ dan Indovision di Jakarta
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement