HOME BOLA LIGA INDONESIA

Paul Munster Marah-Marah Persebaya Surabaya Takluk 0-2 dari Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 20 Oktober 2024 |03:21 WIB
Paul Munster Marah-Marah Persebaya Surabaya Takluk 0-2 dari Persib Bandung
Paul Munster marah-marah usai Persebaya Surabaya takluk 0-2 dari Persib Bandung (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, bicara penyebab timnya takluk 0-2 dari Persib Bandung di pekan ke delapan Liga 1 2024-2025. Menurutnya, kekalahan tersebut sungguh mengecawakan.

Laga Persib Bandung vs Persebaya Surabaya itu berlangsung Jumat 18 Oktober 2024 sore WIB di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dua gol tuan rumah dicetak Edo Febriansah (22’) dan Ciro Alves (71’).

Persib Bandung vs Persebaya Surabaya

Munster menilai di babak pertama pertandingan berjalan seimbang. Bahkan, Persebaya memiliki banyak peluang.

“Tapi kami tidak bisa memanfaatkan peluang itu dan Persib yang bisa mencetak gol lebih dulu,” kata Munster, dikutip Minggu (20/10/2024).

“Ini mengecewakan bagaimana kami kebobolan karena pemain tidak bisa menghentikannya ketika lawan melepaskan tembakan jarak jauh (Edo). Jadi bagi saya ini tidak bisa diterima, bagaimana kami kebobolan dengan cara yang seperti ini,” keluh pria asal Irlandia Utara itu.

Di babak kedua, lanjutnya, Persebaya mencoba bermain untuk menekan agar peluang untuk menciptakan gol terbuka. Namun, Persib menerapkan pertahanan low block dengan formasi 5-4-1.

“Kami terus mencoba tapi kami tidak cukup berkualitas di wilayah sepertiga akhir untuk melepaskan tembakan. Dan setelah gol kedua, pertandingan seolah sudah selesai,” sambung Munster.

Lantas, pria berusia 42 tahun itu menyentil wasit pertandingan. Munster merasa pertandingan dipimpin wasit Liga 2.

